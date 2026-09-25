Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung

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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung

25.09.2026 / 06:30 CET/CEST

Per 1. Januar 2027 wird Dr. André Becker die Position des Chief Human Resources bei Schindler übernehmen und in die Konzernleitung eintreten.

André Becker verfügt über umfassende internationale Führungserfahrung in den Bereichen Human Resources, Unternehmensführung und Transformation. In seiner letzten Konzern-
funktion war er als Chief Human Resources Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl tätig. Zuvor war er bei BASF in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als CHRO.

Die Konzernleitung wird sich per 1. Januar 2027 wie folgt zusammensetzen: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) sowie Meinolf Pohle (China).

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

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katherine.lee@schindler.com

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