Schwesig fordert von Merz Gipfel mit Ländern zu Reformen

Reuters · Uhr
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Berlin, 25. ⁠Sep (Reuters) - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Konferenz mit den Länderchefs zur umstrittenen Reformagenda der Bundesregierung gefordert. "Ich erwarte, dass der Kanzler jetzt auch die Ministerpräsidenten ‌einlädt und über die Reformen spricht, denn wir haben da ein wichtiges Wort mitzureden", sagte die SPD-Politikerin am Freitag im ⁠ARD-Morgenmagazin.

Schwesig kritisierte ⁠die Pläne der Bundesregierung scharf. "Was aber auf dem Tisch liegt, sind vor allem Kürzungen. Und Reformen sind für mich, wenn man wirklich auch in die Strukturen geht, die Dinge verändert", sagte sie. 81 Prozent der Bevölkerung empfände die Reformen ‌als ungerecht. Angesichts einer Zustimmung von nur ‌noch fünf Prozent für den Kanzler in ihrem Bundesland müsse dieser sich "schon selbstkritisch fragen, was da nicht richtig läuft". Schwesig, deren ⁠SPD bei der jüngsten Landtagswahl nach einer Aufholjagd auf Platz zwei ‌hinter der AfD gelandet war, ⁠führte das schlechte Abschneiden der Regierungsparteien auch auf deren Politik zurück.

Konkret verteidigte Schwesig die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Sie verwies darauf, dass sich ihrer Kritik auch andere ‌Ministerpräsidenten aus Ost und ⁠West angeschlossen hätten, darunter auch von ⁠der CDU des Kanzlers. Es sei ungerecht, ausgerechnet diejenigen zu belasten, die am längsten in das System einzahlten. Zudem kritisierte Schwesig das frühere Auslaufen des Tankrabatts als Fehler. Dies sei in ihrem Bundesland ein "richtiges Wut-Thema" gewesen und ein Grund, warum viele Menschen die AfD gewählt hätten. Ein neuer Tankrabatt soll noch am Freitag beschlossen werden.

(Bericht von Markus ⁠Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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