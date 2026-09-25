TAGESVORSCHAU: Termine am 28. September 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. September

  
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 CHE: Roche, Pharma Day
15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.

EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

FRA:  Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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