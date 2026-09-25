Trading-Chance Gold: DAS handeln wir jede Woche

Intraweek-Seasonals

Von Saisonalitäten haben Sie nicht nur bereits gehört, sondern diese höchstwahrscheinlich auch bereits selbst gehandelt. Dabei setzt man auf, sich aus fundamentalen Gründen, regelmäßig wiederholende Muster in einem Markt. Diese dauern klassischer Weise über mehrere Wochen an, teilweise über Monate. Doch genauso, wie es übergeordnet zyklisch-saisonale Muster gibt, finden wir diese in den kurzen Zeitfenstern vor. So auch im unterwöchigen Turnus. Als einziger Anbieter im deutschsprachigen Raum haben wir ein eigenes Strategie-Portfolio mit den sogenannten IntraWeek-Seasonals, das systematisch die unterwöchig auftretenden Anomalien ausnutzt.

Doch worauf gründen diese Effekte?

Nun, es gibt innerhalb einer Handelswoche unglaublich viele News und Termine, die preisrelevant sind. Beispielsweise werden die Nonfarm Payrolls, der große US-Arbeitsmarktbericht, immer am ersten Freitag eines Monats veröffentlicht. Notenbanksitzungen der FED finden an ausgewählten Terminen immer Dienstag und Mittwoch statt. Das ist ein wesentlicher Treiber für die statistisch quantifizierbare Stärke der Aktienmärkte an diesen Wochentagen. Mittwochs kommen allwöchentlich die Lagerbestände von Rohöl, donnerstags nachmittags die Erdgas Lagerbestände (Natural Gas Storage). Und dann wäre da natürlich noch das Wochenende. Wer sich noch an die Euro-Krise (Griechenland Pleite) erinnert wird wissen, dass über das Wochenende immer wieder Hiobsbotschaften kamen. Außerdem gibt es geopolitisch massenhaft Spannungen und Kriege, die übers Wochenende Wendungen oder neue Eskalationsstufen erfahren. Kurzum: es gibt gute Gründe, warum Anleger vor dem Wochenende aus Risiko-Assets raus und in defensivere Anlagen hinein gehen. Genau das ist ein Hauptgrund für die Anomalie des Goldpreises, wonach der Freitag fast die komplette Performance der letzten 30 Jahren erbringt. Sie haben richtig gelesen: angenommen, man hätte Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgelassen und hätte nur Freitag von Handelsbeginn bis zum Ende Gold gehalten, hätte man nahezu die komplette Performance seit 1996 erzielt.

Doch Vorsicht: DAS müssen Sie auch wissen

Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Auch der Freitags-Effekt im Gold. Wer solche Effekte erstmals wahrnimmt, denkt schnell, es sei von nun an kinderleicht, damit Geld zu verdienen. Die Erwartung ist, dass es immer freitags steigt. Doch das ist falsch! Ein solcher Gewinnvorteil bringt pro Zeiteinheit einen vergleichsweise moderaten Gewinn und wird über die Dauer der Anwendung (Gesetz der großen Zahlen) ausgespielt. Weil es einen fundamentalen Grund gibt, der Gold freitags im Schnitt steigen lässt, ist dieser natürlich auch in einzelnen Fällen nicht nur ausgehebelt, sondern gänzlich negiert. Und jetzt kommt´s: der Freitag ist mit Abstand der Wochentag mit dem größten Anteil an der Performance des Goldpreises. Doch trotzdem er so stark ist, sehen wir freitags auch die zweitgrößte Anzahl von Crashs. Von den letzten 30 Crashs traten 8 (26,7 Prozent) an einem Freitag auf. Der Montag ist der häufigste Crash-Tag im Gold.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Mental müssen wir uns also darauf einstellen, dass zwischen vielen neutralen Freitagen, an denen kaum Gewinne und kaum Verluste auftreten, es einzelne Highlight-Freitage mit starken Anstiegen kommen, doch auch massive Abverkäufe. Umso wichtiger ist es, diesen Gewinnvorteil dauerhaft, sprich über viele Jahre konsequent auszuspielen. Nur so nähert sich das Ergebnis dem statistischen Erwartungswert der Strategie.

Die unterwöchige Saisonalität und der Freitag

Der Freitag ist der mit Abstand stärkste Tag im Gold, wie bereits weiter oben erklärt. Während der Montag der schlechteste Tag ist und Dienstag bis einschließlich Donnerstag neutral performen, haben wir am Freitag speziell ab 14/15 Uhr signifikante Stärke. Ausgestiegen wir klassisch zum Handelsende, sprich 23 Uhr am selben Tag. Eine alternative Variante der Strategie bleibt bis Montag früh investiert. Sie erzielt minimal weniger Profit.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein Klassiker unter den Kurzfrist-Trades, aber ein sehr stabiler Basis-Effekt, den wir bereits lange aktiv ausnutzen. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 4240,901 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4279 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 98. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet BY5WBH.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4600 USD

Unterstützungen: 4000 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN BY5WBH ISIN DE000BY5WBH4 Basispreis 4240,901 USD K.O.-Schwelle 4240,901 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 98 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.