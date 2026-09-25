Trump empfängt Xi zum Staatsbankett - Durchbrüche bleiben aus

Washington/Taipei/Peking, 25. ⁠Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping zu einem prunkvollen Staatsbankett im Weißen Haus empfangen, bei dem politische Durchbrüche jedoch ausgeblieben sind. Auf der Gästeliste am Donnerstagabend (Ortszeit) standen zahlreiche Chefs von US-Technologiekonzernen, darunter Elon ‌Musk von Tesla, Tim Cook von Apple und Sam Altman von OpenAI. Während Trump in seiner Ansprache die persönlichen Bande zwischen China und den ⁠USA betonte ⁠und erklärte, man habe sich "noch nie besser verstanden", schlug Xi einen nüchterneren Ton an. Beide Staaten müssten als verantwortungsvolle Großmächte handeln und einen neuen Ansatz für ihr Miteinander finden, forderte der chinesische Präsident.

Bei den vorangegangenen bilateralen Gesprächen am Nachmittag hatten die beiden Staatschefs heikle Themen wie Taiwan ‌und Künstliche Intelligenz (KI) angeschnitten. Xi drängte die ‌USA der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, sich einer Unabhängigkeit Taiwans zu widersetzen. Trump hatte nach seinem China-Besuch im Mai ein Waffenpaket für die Insel im ⁠Wert von rund 14 Milliarden Dollar zurückgehalten und dies als Verhandlungsmasse bezeichnet.

Mit ‌Blick auf die rasante Entwicklung der KI ⁠mahnte Xi, diese müsse stets unter menschlicher Kontrolle bleiben. Trotz der Anwesenheit der Tech-Prominenz beim Abendessen gehen Insider davon aus, dass Trump an den strengen Exportkontrollen für US-Technologie festhalten wird, deren Lockerung ‌China anstrebt. Auch im Krieg der ⁠USA und Israels gegen den Iran ⁠zeichnete sich keine Annäherung ab. Xi sprach sich lediglich für eine Rückkehr zu einem Waffenstillstand aus.

Abseits der diplomatischen Gespräche nutzte Trump das Staatsbankett, um den Gästen seine Bauprojekte zu präsentieren. So lud er die Anwesenden ein, die Baustelle seines neuen Ballsaals auf dem Gelände des Weißen Hauses zu besichtigen. Zuvor hatte er Xi bereits einen neu errichteten Hubschrauberlandeplatz gezeigt.

(Bericht von David Brunnstrom, Andrea Shalal, David Lawder, Trevor Hunnicutt, ⁠Ben Blanchard, Yimou Lee in Taipei und Joe Cash. Geschrieben von Alexandra Falk und Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)