Berlin, ⁠25. Sep (Reuters) - Die AfD hat ihren Vorsprung auf die Union auf Bundesebene einer Umfrage zufolge ausgebaut, Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die AfD ‌auf 28 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als zuletzt, teilte das ZDF zu seinem "Politbarometer" ⁠mit. ⁠CDU/CSU würden einen Punkt verlieren auf 21 Prozent. Die Grünen blieben unverändert bei 14 Prozent, die SPD verbessere sich um einen Punkt auf 13 Prozent, die Linke verharre bei 12 ‌Prozent. Die FDP verliere einen ‌Punkt auf drei Prozent. Alle anderen Parteien kämen unverändert auf zusammen neun Prozent. Darunter sei keine ⁠Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde.

Weiter hieß ‌es unter Berufung auf ⁠die Umfrage, nur 28 Prozent der Befragten glaubten, dass es Bundeskanzler Friedrich Merz im Großen und Ganzen gelingen werde, seinen ‌Reformkurs fortzusetzen. 85 ⁠Prozent würden grundlegende Reformen, die ⁠auch zu finanziellen Belastungen und Einschnitten führen würden, für wichtig halten. 65 Prozent glaubten nicht, dass Merz bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Frühjahr 2029 Bundeskanzler bleibe. 79 Prozent meinten, Merz mache als Bundeskanzler einen eher schlechten Job.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)