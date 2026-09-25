US-Anleihen kaum verändert - deutliche Kursverluste auf Wochensicht

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nicht weiter gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 104,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 5,18 Prozent.

In den beiden Handelstagen zuvor waren die Kurse noch kräftig gefallen, nachdem steigende Ölpreise die Inflationserwartungen verstärkt hatten. Im Gegenzug stieg die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit zeitweise bis auf 5,20 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007.

Kurz vor dem Wochenende waren die Ölpreise aber wieder etwas gefallen, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dämpfte und den Anstieg der Renditen bremste. Zuletzt scheint wieder etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen am Rande der US-Generalversammlung gekommen zu sein. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges und eine Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus vorgelegt./jkr/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 24.09.2026
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmunggestern, 06:07 Uhr · onvista
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmung
Dax Vorbörse 23.09.2026
Nasdaq mit Rekord – Dax vorbörslich leicht im Plus23. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2026
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen22. Sept. · onvista
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen
Dax Vorbörse 21.09.2026
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark21. Sept. · onvista
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen