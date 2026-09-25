US-Handelsbeauftragter: Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen

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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hat Details zu Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Xi-Besuch in Washington in Aussicht gestellt - voraussichtlich am Montag. Dann werde man sehr viel mehr Details darüber veröffentlichen, was man in den vergangenen Wochen bei den Verhandlungen mit China erreicht habe, sagte Greer dem US-Sender CNBC.

Xi Jinpings Staatsbesuch in Washington endet an diesem Freitag. Die Reise war seit der Ankunft am Mittwoch geprägt von zeremoniellen Terminen. Mögliche Ergebnisse und Entscheidungen machten US-Präsident Donald Trump und Xi nicht in ihren Reden bekannt.

Die US-Regierung hatte zu Beginn des Staatsbesuchs mitgeteilt, dass sie eine Zollpause zwischen beiden Ländern verlängert habe. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet.

Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung für die Verlängerung vor. Xi hatte lediglich beim Staatsbankett von "vielen neuen Einigungen" in den Gesprächen gesprochen, ohne jedoch Details zu nennen./rin/DP/nas

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