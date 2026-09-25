Verlustserie beendet: Dax erzielt kleines Wochenplus

Trotz durchmischter Vortage hat der Dax in dieser Woche zugelegt. Dank eines moderaten Gewinns zum Wochenausklang verbuchte der Leitindex des deutschen Aktienmarkts einen Wochenzuwachs von 0,4 Prozent und stoppte damit eine dreiwöchige Verlustserie.

Dank leicht sinkender Ölpreise stieg der Dax am Freitag um 0,56 Prozent auf 25.408 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte kletterte um 0,81 Prozent auf 31.031 Zähler.

"Bei den Anlegern regiert die Vorsicht", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Die Sorge vor weiter steigenden Zinsen und Anleiherenditen ist omnipräsent und erschwert eine nachhaltige Erholung am Aktienmarkt. Gleichzeitig bleiben die Energiepreise hoch und entwickeln sich zunehmend zum Bremsklotz für Konjunktur und Börse."

Positive Impulse könnten laut Lipkow von der bald beginnenden Berichtssaison kommen. Aber "dann müssen die Unternehmen zeigen, wie gut sie mit hohen Finanzierungskosten, Energiepreisen und einem zurückhaltenden Konsum tatsächlich zurechtkommen", warnte er vor zu hohen Erwartungen.

Hellofresh in der Krise, Rückruf bei Volkswagen

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus auf Hellofresh. Der Kochboxenversender kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr. Die Aktien sackten auf ein weiteres Rekordtief und waren mit einem Minus von 10,8 Prozent das klare Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax.

Im Dax gewannen die Papiere von Adidas 2,7 Prozent. Der Sportartikelhersteller sei in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs, schrieb Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC nach dem Besuch eines Innovationstages des Unternehmens. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um.

Auch die als konjunktursensibel geltenden Bankaktien waren am Freitag gefragt. So stiegen die Titel der Deutschen Bank um 2,7 Prozent und die der Commerzbank um 2,8 Prozent. Sollte sich die Situation im Nahen Osten tatsächlich nachhaltig entspannen, würde dies die Ölpreise deutlich sinken lassen und damit der Weltwirtschaft einen Schub geben. Banken könnten davon über eine höhere Kreditnachfrage oder eine geringere Risikovorsorge profitieren, so die Hoffnung.

Der Flugzeugbauer Airbus kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Die Anteilsscheine von Airbus verloren 1,3 Prozent.

Bei Volkswagen und den Töchtern Audi und Seat kommt es zu einem großen Rückruf, der mehrere Millionen Fahrzeuge betrifft. Allein in Deutschland sind von dem vorsorglichen Rückruf mindestens gut 950.000 Autos betroffen, wie aus Daten das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Sprecher von VW und Audi bestätigten den Rückruf. Zuvor hatten Medien berichtet.

"Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage mit. Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zur Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen. "Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden". Die zuletzt abgestraften Volkswagen-Vorzüge reagierten jedoch nicht auf den Rückruf und stiegen um 1,2 Prozent.

Euro stoppt Verlusttrend der Vortage

Der Euro stieg etwas und stoppte so die Kursverluste im Wochenverlauf vorerst. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,14 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1403 (Donnerstag: 1,1367) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8769 (0,8797) Euro.

Bis zum Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke den Euro noch deutlich belastet. Die amerikanische Währung wurde im Verlauf der Woche von Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gestützt, nachdem steigende Ölpreise die Inflationssorgen verstärkt hatten. Zuletzt wurde der Euro fast einen Cent tiefer gehandelt als zu Beginn der Woche.

Das Edelmetall Gold handelte etwas höher und gewann zum Handelsschluss in Frankfurt rund 0,4 Prozent hinzu. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete damit 4.280 US-Dollar. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Minus von 1,5 Prozent. Nach einer Erholung bis über 4.600 Dollar im August hatte Gold im September weitestgehend geschwächelt, belastet von den gestiegenen Inflations- und Zinserwartungen.

(mit Material von dpa-AFX)

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