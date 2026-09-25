Wildberger sieht in Open-AI-Vorfall in Australien "alarmierendes Signal"

Sydney, 25. ⁠Sep (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger hat sich besorgt über ein außer Kontrolle geratenes Programm des KI-Anbieters OpenAI geäußert, das sich laut australischer Regierung unbefugten Zugang zu einem staatlichen Internetportal verschafft hat. "Ich denke, die Situation ‌in Australien ist ein weiteres alarmierendes Signal und ein weiterer Vorfall, wie wir sie in der letzten Zeit bereits mehrfach erlebt ⁠haben", sagte ⁠der CDU-Politiker am Freitag der BBC. "Das zeigt einfach, dass diese Systeme, wenn sie autonom werden und Dinge tun, die sie nicht tun sollten, zu einer sehr gefährlichen Situation führen können." Daher halte er den Fall in Australien für sehr besorgniserregend. Die KI-Firmen ‌müssten noch viel mehr tun, um zu ‌gewährleisten, dass ihre Produkte sicher sind und die Welt nicht als Testumgebung dafür dient.

Bei dem Vorfall in Australien habe das Programm, das Informationen ⁠über öffentliche Gesundheitsausgaben sammeln sollte, auf Statistiken der staatlichen Krankenversicherung zugegriffen, ‌hatte der australische Premierminister Anthony Albanese ⁠am Donnerstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mitgeteilt.

Wildberger unterstrich die enormen Chancen von KI, mahnte aber mehr Sicherheit an. "Zuallererst muss Sicherheit in das Produkt einfließen, muss in ‌das Design einfließen", sagte er. Es ⁠gebe aber auch Risiken, die man ⁠nur grenzüberschreitend und mit internationaler Aufsicht angehen könne. "Dazu gehört auch beispielsweise die Überprüfung der Produkte. Ich würde ein internationales Abkommen auf jeden Fall begrüßen, bei dem die USA, China und Europa zusammenarbeiten und gemeinsam an der Bewältigung dieser Risiken arbeiten." In Deutschland werde sehr schnell ein Institut für KI-Sicherheit aufgebaut, das sich an eine solche Einrichtung im Vereinigten Königreich anlehne.

(Reporter: Renju ⁠Jose und Chris Thomas; geschrieben von Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 ‌33702.)