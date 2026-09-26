Bitcoin strebt aufwärts, und das sogar trotz aller Widerstände

Bitcoin hält sich aktuell stoisch in einem Marktumfeld, das eigentlich komplett gegen die Kryptowährung spricht: Das vorläufige Scheitern des Clarity Acts als großes Kryptomarktstrukturgesetz in den USA hat für Enttäuschung gesorgt. Die Federal Reserve ist – angesichts der ersten Zinserhöhung seit Mitte 2023 tatsächlich und angesichts der weiteren Markterwartungen für die nächsten Monate auch erwartungshalber – in den nächsten Zinserhöhungszyklus übergegangen.

Die Anleihemärkte sprechen jedoch weiterhin gnadenlos ihr Misstrauensvotum aus. Die Zinsen steigen weiter, bei den zehnjährigen Bonds haben sie zuletzt die in den Augen vieler Marktexperten kritische Marke von fünf Prozent deutlich überschritten. Der Markt will eine stärkere geldpolitische Straffung, um die Inflationserwartungen einzudämmen und die US-Regierung zu zwingen, auf einen gesünderen Haushaltskurs zu wechseln.

Für Bitcoin sollte dies eigentlich ein Umfeld sein, das für erheblichen Kursdruck sorgt, da die hohen Renditen Risk-On-Assets wie Aktien, aber eben auch Bitcoin, den Wind aus den Segeln nehmen. Der jüngste starke Anstieg der Anleiherenditen hat die Bitcoin-Rally tatsächlich ein wenig abgewürgt. Die Kryptowährung ist von ihrem Zwischenhoch bei 87.000 Dollar auf die Marke von 83.000 Dollar zurückgefallen.

Dennoch verharrt der Bitcoin-Kurs weiterhin oberhalb des Mai-Hochs und hat mit dem Durchbrechen des 200-Tage-Trends und des 50-Wochen-Trends sowie der Widerstandszone im Bereich zwischen 73.000 und 76.000 Dollar zuletzt wichtige Fortschritte erzielt. Ein Wochenschluss über dem Mai-Hoch von knapp unter 83.000 Dollar wäre ein weiteres starkes Signal dafür, dass Bitcoin sich aus seinem Bärenmarkt-Regime befreit hat und dass das Juni-Tief unter 60.000 Dollar den Bärenmarkt-Boden markiert hat.

Quelle: Tradingview

Ein anschließender Retest des 50-Wochen-Trends oder gar des 200-Tage-Trends im Verlauf des vierten Quartals ist weiterhin möglich. Der starke marktpsychologische Anker des Bitcoin-Vierjahreszyklus, der bei der Erwartungshaltung vieler Anleger immer noch eine große Rolle spielt, kann hier ein ausschlaggebender Katalysator werden. Dieses Modell sieht ein Bärenmarkt-Tief im vierten Quartal vor. Doch die jüngsten charttechnischen Fortschritte haben die Chance auf einen strukturellen Trendwechsel deutlich erhöht.

Wird Bitcoin nun anders wahrgenommen?

Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Bitcoin diese Fortschritte nicht in einem Umfeld erzielt hat, in dem ihm die Makrofaktoren Rückenwind liefern. Ganz im Gegenteil. Noch vor wenigen Jahren hätte eine Kombination aus steigenden Leitzinsen, deutlich steigenden langfristigen Anleiherenditen und neuen Inflationssorgen vermutlich ausgereicht, um eine wesentlich stärkere Korrektur am Kryptomarkt auszulösen.

Aktuell reagiert Bitcoin zwar auf den Zinsanstieg, gibt aber bislang nur einen vergleichsweise kleinen Teil der vorherigen Rally wieder ab. Diese relative Stärke ist ein Signal für sich. Denn Kurse werden am Ende nicht dadurch bestimmt, ob die Nachrichtenlage objektiv gut oder schlecht aussieht, sondern dadurch, wie der Markt auf diese Nachrichten reagiert.

Wenn eine ganze Reihe negativer Faktoren nicht mehr ausreicht, um Bitcoin zurück unter die zuvor überwundenen Widerstandsbereiche zu drücken, spricht das zumindest dafür, dass sich Angebot und Nachfrage gegenüber der ersten Jahreshälfte verändert haben – und die Wahrnehmung von Bitcoin sich ebenfalls verändert.

So schlecht steigende Anleiherenditen auf den ersten Blick auch für Bitcoin sein können – auf der anderen Seite warten die daraus entstehenden Komplikationen. Je länger die Zinsen auf den aktuell hohen Niveaus verharren, desto ernster wird die Lage rund um die US-Schuldensituation.

Die USA haben ihre Schulden ans kurze Ende verlagert und rollen den stetig größer werdenden Schuldenberg über T-Bills – in Erwartung worauf? Darauf, dass der KI-Boom für ein so großes Wachstum sorgt, dass die USA sich aus ihrem Schulden-Dilemma herauswachsen können? Oder darauf, dass die Fed einknickt und wieder anfängt, die Schulden im großen Stil aufzukaufen? Die Zinsentwicklung am langen Ende des Anleihemarktes zeigt, dass der Markt das langsam nicht mehr hinnimmt und das Vertrauen verliert.

Bitcoin als Antithese zum Dollar-System in seiner jetzigen Form profitiert davon, auch wenn hohe Zinsen auf den ersten Blick kontraproduktiv für die Kryptowährung wirken. Wenn das Vertrauen auf der einen Seite einbricht, werden Alternativen interessanter.

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