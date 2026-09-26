Neue Zins-Realität: Wer nur auf Aktien setzt, rechnet veraltet

Anleihen sind wieder da. Ein Blick auf die Rendite genügt: 3,5 Prozent. Zuletzt gab es diesen Wert 2007. Seit Jahresbeginn hat die zehnjährige Bundesanleihe damit fast einen ganzen Prozentpunkt zugelegt. Das ist kein Randphänomen mehr. Das ist eine neue Realität für jeden, der Geld anlegt.

Woher kommt der Schub? Nicht in erster Linie von der Inflation. Nur etwa ein Drittel des Anstiegs seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar erklärt sich durch steigende Inflationserwartungen. Zwei Drittel gehen auf die Realrendite zurück – und die wird von etwas viel Grundsätzlicherem getrieben: der Sorge um die Tragfähigkeit von Staatsschulden.

Frankreich zeigt das am deutlichsten. Der politische Stillstand in Paris hat das Haushaltsdefizit auf gut fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen lassen, mehr als in jedem anderen großen Euroland. Auch die USA und Japan reißen große Lücken zwischen dem, was sie einnehmen, und dem, was zur Stabilisierung ihrer Schuldenquote nötig wäre.

Solange in diesen Ländern die politischen Mehrheiten für Reformen fehlen, bleibt der Druck auf die Renditen bestehen. Kurzfristig könnte der Iran-Konflikt abebben und die Renditen etwas Luft verschaffen. Am grundsätzlichen Trend ändert das nichts.

Sind Anleihen wirklich eine Alternative zu Aktien?

Was macht das mit Aktien? Hier wird es interessant. Erstmals seit 2007 liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen wieder klar über der erwarteten Dax-Dividendenrendite – 3,5 zu 3,0 Prozent. Zwischen 2016 und 2021 lag die Dividendenrendite noch regelmäßig 300 bis 400 Basispunkte (drei bis vier Prozentpunkte) über der Anleiherendite.

Nur noch 14 der 40 Dax-Werte bieten heute eine Dividendenrendite oberhalb der Bundrendite, früher waren es 25 bis 30. Das alte TINA-Credo – "There Is No Alternative" – gilt so nicht mehr. Anleihen sind zurück im Wettbewerb um das Anlegerkapital.

Trotzdem: Panik ist der falsche Reflex. Die Analystenschätzungen für die Dax-Unternehmensgewinne markierten diese Woche mit 1.744 Punkten ein neues Allzeithoch. Aktienmärkte stecken moderat steigende Leitzinsen erfahrungsgemäß gut weg, solange Wirtschaft und Gewinne weiterwachsen.

Gefährlich wird es erst, wenn die Leitzinsen über die Rendite zehnjähriger Anleihen steigen – die klassische inverse Zinsstruktur. Davon sind wir weit entfernt: Der EZB-Einlagesatz liegt bei 2,50 Prozent, satte 100 Basispunkte unter der Bundrendite. In den USA liegt der Leitzins trotz der jüngsten Fed-Erhöhung auf 4,00 Prozent noch 100 Basispunkte unter der Rendite zehnjähriger Treasuries.

Was bedeutet das für Anleger?

Erstens: Anleihen sind kein Notnagel mehr, sondern wieder eine echte Alternative. Wer nur noch auf Aktien setzt, weil es "keine Alternative" gibt, rechnet mit veralteten Annahmen.

Zweitens: Bei Aktien zählt jetzt Substanz statt Breite. Nur noch ein gutes Drittel der Dax-Werte schlägt die Anleiherendite über die Dividende – genau dort lohnt der genaue Blick.

Drittens: Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Zinsniveau, sondern in den Staatsschulden dahinter. Wer Frankreich, die USA und Japan beobachtet, versteht die Anleihemärkte besser als jeder Notenbank-Kommentar.

Die Zeiten, in denen Anleihen nur Beiwerk im Depot waren, sind vorbei. Aktien bleiben die richtige Wahl für alle, die Substanz und Geduld mitbringen. Nur eben nicht mehr alternativlos.