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Kolumne von Stefan Riße

Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte

Acatis · Uhr
Thema: KI

Biotech-Aktien gehörten zu den unverhofften Gewinnern des Dotcom-Booms, einfach, weil „Tech“ im Namen steckte. KI könnte nun einen ähnlichen Effekt auf die Branche haben. Dieses Mal allerdings auch aus fundamentalen Gründen.

Jemand arbeitet in einem Labor.
Quelle: Adobe.com/ultramansk
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„Der Neue Markt ist ein Betrug, und es wird irgendwann ein Blutbad geben“ – das war die Aussage, die der Börsen-Altmeister André Kostolany 1998 in der NDR‑Talkshow zum neuen Technologie-Segment der Deutschen Börse sagte. Auf YouTube findet man diese Sendung nicht zuletzt, weil diese Aussage am Ende so zutreffend war.

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