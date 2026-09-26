Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte

„Der Neue Markt ist ein Betrug, und es wird irgendwann ein Blutbad geben“ – das war die Aussage, die der Börsen-Altmeister André Kostolany 1998 in der NDR‑Talkshow zum neuen Technologie-Segment der Deutschen Börse sagte. Auf YouTube findet man diese Sendung nicht zuletzt, weil diese Aussage am Ende so zutreffend war.

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