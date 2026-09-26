PlusKolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte
Acatis · Uhr
Thema: KI
Biotech-Aktien gehörten zu den unverhofften Gewinnern des Dotcom-Booms, einfach, weil „Tech“ im Namen steckte. KI könnte nun einen ähnlichen Effekt auf die Branche haben. Dieses Mal allerdings auch aus fundamentalen Gründen.
„Der Neue Markt ist ein Betrug, und es wird irgendwann ein Blutbad geben“ – das war die Aussage, die der Börsen-Altmeister André Kostolany 1998 in der NDR‑Talkshow zum neuen Technologie-Segment der Deutschen Börse sagte. Auf YouTube findet man diese Sendung nicht zuletzt, weil diese Aussage am Ende so zutreffend war.
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