Quantencomputer vor dem Durchbruch? Diese 5 ETFs im Vergleich









Quantencomputing gilt als eine der spannendsten Zukunftstechnologien überhaupt – und an der Börse ist das Thema längst angekommen. Unternehmen wie IonQ, Rigetti Computing oder D-Wave stehen für hochspekulative Pure Plays, während Konzerne wie IBM, Alphabet, Microsoft und Nvidia Milliarden in Quantenforschung, Infrastruktur und hybride Rechensysteme investieren. Gleichzeitig steckt die Branche kommerziell noch in den Kinderschuhen: Große Erwartungen treffen auf geringe Umsätze, hohe Bewertungen und extreme Kursschwankungen. Genau deshalb stellt sich für Anleger die Frage, ob ein ETF der sinnvollere Weg sein kann, um das Risiko auf mehrere Unternehmen und technologische Ansätze zu verteilen.





Im aktuellen Webinar vergleichen wir fünf in Deutschland handelbare Quantencomputing-ETFs und zeigen, wie unterschiedlich die Strategien tatsächlich sind. Während VanEck und iShares stärker auf ein breites Ökosystem setzen, bietet WisdomTree ein direkteres Pure-Play-Exposure. Global X verbindet Quantencomputing zusätzlich mit KI und Halbleitern, während Boreas noch sehr klein und entsprechend spekulativ ist. Wir zeigen, welche Unternehmen in den Fonds stecken, wie sich Kosten, Fondsvolumen und Risikoprofil unterscheiden und warum der technologische Durchbruch zwar enorme Chancen eröffnen könnte, der Weg dorthin aber noch lang und unsicher ist.





Fragen können auch in der nächsten Sendung im Oktober direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

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