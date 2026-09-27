Russische Angriffe treffen Odessa

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

KIEW (dpa-AFX) - Eine Serie russischer Angriffe hat die ukrainische Hafenstadt Odessa getroffen und dort für Opfer und Schäden gesorgt. Mindestens zwei Menschen seien bei den Attacken verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien. An mehreren Orten seien Brände ausgebrochen, über der Stadt bildeten sich dichte Rauchwolken.

Bei den Attacken seien private Wohnhäuser, eine Produktionshalle sowie Lagerräume getroffen worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Kiper am Abend auf Telegram mit. Zuvor hatte das russische Militär im Tagesverlauf zweimal einen Baumarkt in der Hafenstadt angegriffen.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen eine Invasion der russischen Armee. Angesichts festgefahrener Frontlinien greift Russland mit seiner Luftwaffe, Kampfdrohnen und ballistischen Raketen verstärkt die Städte der Ukraine an. Die Ukraine wehrt sich mit Drohnenangriffen gegen Objekte der Erdöl- und Rüstungsindustrie auf russischem Staatsgebiet./cha/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Laut Medienberichten
Iran legt Sieben-Tage-Plan zur Beendigung des Kriegs vor25. Sept. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könntegestern, 12:00 Uhr · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen