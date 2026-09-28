150 Mrd Dollar: Nvidia mit Rekord-Aufstockung von Aktienrückkauf

Reuters · Uhr
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Bangalore, ⁠28. Sep (Reuters) - Der Chipkonzern Nvidia stockt seine Aktienrückkäufe massiv auf. Das Volumen des aktuellen Programms werde um 150 Milliarden ‌auf insgesamt 235 Milliarden Dollar erhöht, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. ⁠Dies ⁠ist die größte Aufstockung der Wirtschaftsgeschichte. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund ein Prozent.

Der Halbleiterhersteller ist ‌einer der Profiteure des ‌weltweiten Baubooms bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) und verbucht seit mehreren Jahren ⁠jedes Quartal zwei- oder dreistellige Wachstumsraten. "Wir sind ‌in der Lage, ⁠in zukunftsweisende Technologien zu investieren und Kapital an unsere Aktionäre auszuschütten", betonte Konzernchef Jensen Huang. Im ‌laufenden Quartal ⁠wird Nvidia Analystenschätzungen zufolge ⁠einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar und einen Reingewinn von gut 59 Milliarden Dollar erwirtschaften.

(Bericht von Anhata Rooprai; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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