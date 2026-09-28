Rüstungskonzern

Renk-Aktie sackt ab - JPMorgan sieht Schwächen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
Quelle: Mike Mareen/ Shutterstock
onvista bei Google bevorzugen

Die Renk-Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt. Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um knapp vier Prozent auf 38,99 Euro abwärts, womit das Papier einer der größten Verlierer im MDax war.

Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK
JP Morgan
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Bank empfiehlt nun Kauf
MTU-Aktie stark nach Kehrtwende der Citigroup24. Sept. · dpa-AFX
MTU-Aktie stark nach Kehrtwende der Citigroup
Rüstungsunternehmen
Rüstungswerte setzen mit Verlusten fort24. Sept. · dpa-AFX
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Plus
US-Flugzeughersteller
Insider: Boeing muss um neue China-Bestellungen bangen24. Sept. · Reuters
Insider: Boeing muss um neue China-Bestellungen bangen
Commerzbank vorne im Dax
Bankaktien ziehen an - Hoffnung auf Entspannung in Nahost25. Sept. · dpa-AFX
Bankaktien ziehen an - Hoffnung auf Entspannung in Nahost
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen