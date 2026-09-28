Renk-Aktie sackt ab - JPMorgan sieht Schwächen

Die Renk-Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt. Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um knapp vier Prozent auf 38,99 Euro abwärts, womit das Papier einer der größten Verlierer im MDax war.

Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten.