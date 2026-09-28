AKTIE IM FOKUS: Sartorius gefragt - Analysten optimistisch vor Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Sartorius sind am Montag in einem verhaltenen Gesundheits-Sektorumfeld mit hohen Kursgewinnen aufgefallen. Sie setzten sich mit einem Anstieg um gut drei Prozent an die MDax -Spitze, während sich der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Healthcare zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus bewegte.

Der Sartorius-Kurs blieb mit 266,40 Euro dran am Hoch seit Februar 2025, das am vergangenen Freitag bei 270 Euro erreicht wurde. In Paris stiegen die Titel der Tochter Stedim am Montag um 2,3 Prozent.

Charlie Haywood von der Bank of America wies am Montag in einem Ausblick auf die am 22. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal darauf hin, dass der Analystenkonsens den Einfluss von Zollrückerstattungen wohl nicht sauber berücksichtigt habe. Auf bereinigter Basis glaubt er an ein solides Quartal.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass neben Sartorius auch Stedim im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen wird. Das Wachstum im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen sollte laut Vosser ausreichen, um generell für Zuversicht zu sorgen./tih/mis