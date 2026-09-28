ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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