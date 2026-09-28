ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Renk auf 62 Euro - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals könnte etwas enttäuschen, schrieb David Perry am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions (VMS) rechnet er aber mit starken Resultaten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:06 / BST

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