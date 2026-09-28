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APA ots news: OeNB stärkt Finanzbildung mit neuem Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft"

Von der OeNB entwickelt, von Lehrkräften erprobt:  
Finanzbildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mit "Geld &  
Wirtschaft" 
ein neues Unterrichtsbuch zur finanziellen und wirtschaftlichen 
Bildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I entwickelt. Es wurde 
speziell für die Anforderungen des Lehrplans konzipiert und von 
Lehrkräften mit Schulklassen erprobt. Durch verständliche Texte, 
lebensnahe Beispiele sowie die Kombination aus analogen und digitalen 
Elementen werden komplexe Inhalte leicht zugänglich. 

Im Zuge der Einführung der neuen Lehrpläne 2023 haben finanzielle 
und wirtschaftliche Themen im Fach Geografie und wirtschaftliche 
Bildung (GWB) deutlich an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig zeigte 
sich in Befragungen von Lehrkräften, dass einige bestehende 
Schulbücher diese Themen nicht ausreichend abdecken. Von Beginn an 
wurden daher Lehrkräfte in die Entwicklung eingebunden, um das Buch 
an die Bedürfnisse des Unterrichts anzupassen. Zudem wurde das 
Material in Schulklassen vorab erprobt und auf Basis des Feedbacks 
von Lehrkräften und Schüler:innen laufend weiterentwickelt. Das 
Ergebnis ist ein flexibel einsetzbares Unterrichtsbuch mit 
ergänzenden Lernvideos, interaktiven Inhalten und motivierenden 
Aufgabenformaten, das wirtschaftliche und finanzielle Themen 
lebensnah und verständlich vermittelt. "Finanzbildung gehört zu einer 
ordentlichen Schulbildung dazu wie Lesen, Schreiben und Rechnen", so 
OeNB-Direktor Josef Meichenitsch. Er betont weiters: "Wir treffen im 
Laufe unseres Lebens tausende finanzielle Entscheidungen. Das beginnt 
beim ersten Taschengeld, geht über große Investitionen wie den 
Führerschein oder einen Wohnungskredit und endet mit der Vorsorge für 
die eigene Pension. Dank der engen Zusammenarbeit aus Wissenschaft 
und Unterrichtspraxis ist ein Buch entstanden, das jungen Menschen 
Rüstzeug an die Hand gibt, gute Entscheidungen zu treffen." 

Entwicklung mit laufender wissenschaftlicher Evaluierung 

In einer Analysephase wurden Interviews mit GWB-Lehrkräften aus 
Mittelschulen und Gymnasien durchgeführt. Dabei wurden die zentralen 
Anforderungen an ein modernes Finanzbildungsbuch erhoben. Besonders 
wichtig waren den Lehrkräften eine klare Lehrplanorientierung, 
verständliche und sprachsensible Texte, abwechslungsreiche 
Aufgabenformate, Differenzierungsmöglichkeiten für unterschiedliche 
Leistungsniveaus, ein starker Lebensweltbezug sowie ansprechend 
gestaltete Grafiken und digitale Ergänzungen. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse entstand im Frühjahr 2025 ein erstes Probekapitel, 
begleitet von der Entwicklung des Layouts und digitaler 
Begleitmaterialien. 

Besonders anwendungsfreundlich und motivierend ist das Buch durch 
lebensweltorientierte Einstiege und eine integrierte Buch-Challenge 
in der vernetzende Aufgaben gelöst werden müssen. Die Einstiege in 
die Kapitel greifen einfache Beispiele aus dem Alltag von 
Jugendlichen auf (z. B. Einkauf beim Schulbuffet oder im Supermarkt) 
und leiten so zum jeweiligen Fachthema hin. 

Wie anschaulich das Buch Finanzwissen vermittelt, zeigt sich etwa 
im Kapitel zur Inflation. Anhand der Symbolfigur Toni begreifen die 
Jugendlichen, warum ihr Lieblings-Kebab neuerdings mehr kostet: Eine 
Grafik macht transparent, wie gestiegene Zutaten - Strom-, Miet- und 
Lohnkosten - den Preis in die Höhe treiben. Mithilfe der OeNB-App 
"PIA" berechnen die Schüler:innen anschließend sogar ihre ganz 
persönliche Inflationsrate. Wie eng Österreichs Wirtschaft mit der 
Welt verflochten ist, erfahren die Jugendlichen im Kapitel zum 
Außenhandel: Sie verfolgen den Weg einer Jeans bevor sie im Geschäft 
landet und erklären, welche positiven und negativen Auswirkungen 
diese Reise etwa auf Arbeitsplätze oder den CO-Ausstoß hat. 

Nach der Erprobung des Prototyps in Fokusgruppen mit Lehrkräften 
und der Einarbeitung des Feedbacks entstand die erste vollständige 
Auflage von "Geld & Wirtschaft" mit acht Kapiteln auf 52 Seiten. 
Diese wurde in einer weiteren Testphase von Schulklassen erprobt 
sowie von Lehrkräften begutachtet. 

Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung 
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung betont: "Es war 
uns besonders wichtig, unterschiedliche Schultypen sowie Schulen aus 
städtischen und ländlichen Regionen einzubeziehen. Zusätzlich wurde 
externes Feedback von Expert:innen aus dem Bereich der Fachdidaktik 
eingeholt, um die Qualität des Produkts weiter abzusichern." 

Kostenlose Bestellmöglichkeit für Schulen 

Das Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft" ist ab sofort über das 
Bestelltool auf der Finanzbildungswebsite der OeNB kostenlos für 
Schulen verfügbar sein. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie aus 
konkreten Bedürfnissen von Lehrkräften durch die enge Zusammenarbeit 
von Wissenschaft, Unterrichtspraxis und Fachdidaktik ein praxisnahes 
Bildungsprodukt entstehen kann. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu 
unterstützen, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu 
verstehen und diese als relevanten Bestandteil ihres Alltags 
wahrzunehmen. 

Weitere Informationen: 

- 

Unterrichtsbuch: finanzbildung.oenb.at/guw 

- 

OeNB-Bestelltool für Unterrichtsmaterialien: 
finanzbildung.oenb.at/bestellen 

- 

OeNB Finanzbildung 

- 

OeNB Report 2024/9: Finanzbildung: Was brauchen bzw. wünschen 
sich GW-Lehrer:innen für den Unterricht? Ergebnisbericht der 
qualitativen Erhebungen zur OeNB-Lehrkräftebefragung. (Katharina 
Felbermayr) 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0053    2026-09-28/10:03
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