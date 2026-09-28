BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?









BASF und Evonik: Beginnt ein neuer Abschnitt für den Chemieriesen? BASF bestätigt Sondierungen über eine mögliche Übernahme des Konkurrenten. Gleichzeitig meldet der Konzern für das zweite Quartal deutlich höhere operative Erträge und hebt seine Jahresprognose an. Auf den ersten Blick ergibt das eine starke Geschichte für die BASF-Aktie – doch bei den jüngsten Zahlen lohnt sich ein genauer Blick auf ihre Herkunft.





Denn der außergewöhnlich hohe Nettogewinn hängt wesentlich mit dem abgeschlossenen Verkauf des Coatings-Geschäfts zusammen, während der freie Cashflow im ersten Halbjahr negativ bleibt. Wie viel Stärke steckt bereits im laufenden Chemiegeschäft? Und welche Chancen und finanziellen Risiken würde ein Evonik-Deal eröffnen? Unsere Aktienanalyse verbindet die neuen Zahlen mit BASFs Umbau, dem China-Werk und der Dividendenfrage.









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