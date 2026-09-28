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Boeing - Diese Hürden sollten Sie kennen!

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Diese Hürden sollten Sie kennen!

Wir heben oftmals den Charme der hohen Zeitebene hervor. Bestehende Trends treten hier oftmals klarer als im hektischen Tagesgeschäft hervor. Ein gutes Beispiel stellt gegenwärtig die Boeing-Aktie dar. Von den Hochständen aus dem Jahr 2019 bei 445 USD ist der Titel noch ein ganzes Stück entfernt. Gleichzeitig bewegt sich das Papier seit knapp sechs Jahren seitwärts und hat aus charttechnischer Sicht dabei ein symmetrisches Dreieck ausgeprägt. An dieser Stelle wird es interessant, denn seit einem Jahr hängt die Aktie an der Kombination aus dem Durchschnitt der letzten 38 Quartale und der oberen Dreiecksbegrenzung (akt. bei 232,37/239,64 USD) fest. Zusammen mit einem Cluster aus verschiedenen Fibonacci-Retracements (225,35/233,45/237,50 USD) entsteht auf diesem Niveau ein massives Widerstandsbündel. Entsprechend viel gibt es im Ausbruchsfall zu gewinnen. Deshalb definieren wir einen Sprung über diese Hürden als Signalgeber für ein Ende der Seitwärtsphase der letzten sechs Jahre. Um die Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es dagegen, das bisherige Jahrestief bei 187,81 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Boeing (Quarterly)

Chart Boeing
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Boeing

Chart Boeing
Quelle: LSEG, tradesignal²



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