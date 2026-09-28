China: Schwache Binnennachfrage bremst Gewinnwachstum der Industrie

Peking, 28. ⁠Sep (Reuters) - Das Gewinnwachstum der chinesischen Industrie hat sich im August wegen einer anhaltend schwachen Binnennachfrage weiter verlangsamt. Die Gewinne der Industrieunternehmen stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um ‌4,2 Prozent, wie aus Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) vom Montag hervorgeht. Im Juli hatte das Plus noch bei ⁠11,2 ⁠Prozent gelegen. In den ersten acht Monaten des Jahres legten die Gewinne um 15,7 Prozent zu, nach einem Anstieg von 17,6 Prozent im Zeitraum von Januar bis Juli. Die Statistik erfasst Unternehmen mit einem ‌Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (2,98 ‌Millionen Dollar) aus ihrem Hauptgeschäft.

Während der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) die Gewinne in der Technologiebranche antrieb, haben Unternehmen in ⁠anderen Sektoren wegen der Kaufzurückhaltung und Überkapazitäten zunehmend Schwierigkeiten, ‌ihre Preismacht zu behaupten. So ⁠sprangen die Gewinne bei der Herstellung von Computern, Kommunikations- und anderen elektronischen Geräten in den ersten acht Monaten um 110 Prozent in die Höhe. ‌Dagegen verzeichnete die Wein-, ⁠Getränke- und Teeindustrie einen Gewinneinbruch ⁠von 34,7 Prozent. Um die schwache Nachfrage im Inland auszugleichen, setzen viele Fabriken auf den Export. Dies birgt jedoch angesichts geopolitischer Spannungen und der wachsenden internationalen Kritik an Chinas Handelsüberschuss das Risiko, die Abhängigkeit des Landes von Ausfuhren weiter zu vertiefen.

(Bericht von Qiaoyi Li und Liz Lee, geschrieben von Alexandra ⁠Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)