Berlin, ⁠28. Sep (Reuters) - Der US-Chip-Spezialist Sima.ai hat sich eine weitere Geldspritze über 150 Millionen Dollar gesichert und kommt nun auf eine ‌Bewertung von fast 1,5 Milliarden Dollar. Angeführt worden sei die Finanzierungsrunde von Fidelity Management ⁠und ⁠Amplify, unter Beteiligung von Alter Venture Partners, Dell Technologies, StepStone, AllianceBernstein, Baron Capital und J.P. Morgan, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Geld solle ‌für die Entwicklung der ‌nächsten Generation seiner Systeme verwendet werden, sagte Sima.ai-Chef Krishna Rangasayee.

Sima.ai setzt dabei auf lokalisierte ⁠KI-Assistenten, die ohne Verbindung zum Internet funktionierten. ‌Sie verbrauchten deutlich weniger ⁠Energie als bestehende Systeme, sagte Rangasayee. Derartige Systeme kämen etwa in humanoiden Robotern, Autos oder Drohnen zum Einsatz. ‌Er sprach ⁠von einem Markt mit ⁠einem Volumen von 50 Billionen Dollar. Derzeit verzeichne sein Unternehmen das größte Wachstum bei Drohnen und Robotern, ab kommendem Jahr solle das Autogeschäft zum Umsatztreiber werden.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)