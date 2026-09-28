DAX® - Das große Bild: Trend im Fokus

Das nahende Monats- und Quartalsende gibt uns die Gelegenheit, den Monatschart der deutschen Standardwerte ausführlich unter die Lupe zu nehmen. Letztlich hat der September seinem zweifelhaften Ruf als schwächstem Börsenmonat alle Ehre gemacht. Nachdem der DAX® Ende August mit 26.619 Punkten nochmals ein neues Rekordlevel verbuchen konnte, hat das Aktienbarometer im September um mehr als 1.000 Punkte korrigiert. Damit steht der Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 25.591 Punkten) zur Disposition (siehe Chart). Seit über einem halben Jahr „ringt“ das Aktienbarometer immer wieder mit der beschriebenen Trendlinie. Obwohl sich der Faktor „Saisonalität“ mit Beginn des 4. Quartals nachhaltig verbessert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. September), käme ein nachhaltiger Trendbruch einem echten charttechnischen Nackenschlag gleich. Gleichzeitig betonen diverse Indikatoren die Risiken. So haben RSI und MACD nicht nur neue Ausstiegssignale generiert, sondern zeigten zuvor auch eine divergente Entwicklung. Um die Risse im langfristigen Chartbild zu schließen, müsste der DAX® indes die o. g. Haussetrendlinie möglichst schnell zurückerobern.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.