DAX trotzt allgemeiner Marktstimmung, Ölpreis zieht weiter an
Der DAX beginnt die neue Handelswoche mit einem kleinen Aufschlag. Der Euro Stoxx 50 gibt dagegen nach. Auch bei den US-Indizes zeichnet sich vorbörslich ein schwächerer Start ab. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei den Technologiewerten aus. In Asien schloss der Nikkei 225 mit kräftigen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Handelstages stehen erneut die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Morgen deutlich. Auslöser ist die anhaltende Unsicherheit über die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump lehnte den jüngsten iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus ab. Zugleich stellte er weitere Gespräche in Aussicht. Damit bleibt einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas ein zentraler Risikofaktor. Die Aussicht auf länger anhaltende Lieferengpässe sorgt für einen geopolitischen Preisaufschlag und verstärkt den Inflationsdruck.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten startet L’Oréal leichter in den Handel. Der Kosmetikkonzern rückt dennoch wegen des wachsenden Einflusses künstlicher Intelligenz auf das Kaufverhalten in den Fokus. Digitale Beratung gewinnt bei der Auswahl von Schönheitspflegeprodukten an Bedeutung. Große Marken könnten von diesem Wandel profitieren da sie über breite Produktportfolios und umfangreiche Kundendaten verfügen. Die Aktie kann daraus zunächst jedoch keinen Schwung ziehen.
BASF gibt ebenfalls nach. Anleger beschäftigen sich weiter mit einer möglichen Übernahme von Evonik. Der Ludwigshafener Chemiekonzern bestätigte Sondierungen mit Evonik und der RAG-Stiftung. Ein Zusammenschluss könnte Größenvorteile und Einsparpotenziale schaffen. Zugleich sorgen mögliche Finanzierungskosten, Überschneidungen im Portfolio und Ausführungsrisiken für Zurückhaltung. Fortgang und Ausgang der Gespräche sind weiterhin offen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UR2NC0
|4,08
|25046,941683 Punkte
|57,67
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GU
|38,89
|55,635782 USD
|10,10
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN65U8
|33,23
|22116,859839 Punkte
|7,62
|Open End
|Gold
|Bull
|UN8GRD
|12,29
|4038,712221 USD
|29,55
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN82RT
|4,47
|30811,768981 Punkte
|60,09
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100®
|Put
|UR30K4
|12,82
|29000,00 Punkte
|6,48
|18.06.2027
|Linde PLC
|Call
|UR39SA
|3,76
|500,00 USD
|5,49
|15.09.2027
|Aurubis AG
|Call
|UN2YFK
|3,00
|150,00 EUR
|3,70
|16.06.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN3N5D
|0,82
|180,00 EUR
|5,32
|17.03.2027
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UR0HU0
|4,79
|600,00 USD
|5,1
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|American Airlines Group Inc.
|Long
|UR207Q
|3,50
|12,811509 USD
|13
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR1SWT
|1,90
|31883,891653 Punkte
|24
|Open End
|Berkshire Hathaway Inc. Class B
|Long
|HD2T8B
|10,10
|252,98263 USD
|2
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|HD31RZ
|1,49
|91,472719 USD
|3
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN0448
|1,69
|34,328473 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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