DAX trotzt allgemeiner Marktstimmung, Ölpreis zieht weiter an

Der DAX beginnt die neue Handelswoche mit einem kleinen Aufschlag. Der Euro Stoxx 50 gibt dagegen nach. Auch bei den US-Indizes zeichnet sich vorbörslich ein schwächerer Start ab. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei den Technologiewerten aus. In Asien schloss der Nikkei 225 mit kräftigen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Handelstages stehen erneut die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Morgen deutlich. Auslöser ist die anhaltende Unsicherheit über die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump lehnte den jüngsten iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus ab. Zugleich stellte er weitere Gespräche in Aussicht. Damit bleibt einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas ein zentraler Risikofaktor. Die Aussicht auf länger anhaltende Lieferengpässe sorgt für einen geopolitischen Preisaufschlag und verstärkt den Inflationsdruck.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten startet L’Oréal leichter in den Handel. Der Kosmetikkonzern rückt dennoch wegen des wachsenden Einflusses künstlicher Intelligenz auf das Kaufverhalten in den Fokus. Digitale Beratung gewinnt bei der Auswahl von Schönheitspflegeprodukten an Bedeutung. Große Marken könnten von diesem Wandel profitieren da sie über breite Produktportfolios und umfangreiche Kundendaten verfügen. Die Aktie kann daraus zunächst jedoch keinen Schwung ziehen.

BASF gibt ebenfalls nach. Anleger beschäftigen sich weiter mit einer möglichen Übernahme von Evonik. Der Ludwigshafener Chemiekonzern bestätigte Sondierungen mit Evonik und der RAG-Stiftung. Ein Zusammenschluss könnte Größenvorteile und Einsparpotenziale schaffen. Zugleich sorgen mögliche Finanzierungskosten, Überschneidungen im Portfolio und Ausführungsrisiken für Zurückhaltung. Fortgang und Ausgang der Gespräche sind weiterhin offen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UR2NC0 4,08 25046,941683 Punkte 57,67 Open End Silber Bull UR18GU 38,89 55,635782 USD 10,10 Open End X-DAX® Bull UN65U8 33,23 22116,859839 Punkte 7,62 Open End Gold Bull UN8GRD 12,29 4038,712221 USD 29,55 Open End Nasdaq-100® Bear UN82RT 4,47 30811,768981 Punkte 60,09 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Put UR30K4 12,82 29000,00 Punkte 6,48 18.06.2027 Linde PLC Call UR39SA 3,76 500,00 USD 5,49 15.09.2027 Aurubis AG Call UN2YFK 3,00 150,00 EUR 3,70 16.06.2027 Siemens Energy AG Call UN3N5D 0,82 180,00 EUR 5,32 17.03.2027 Dell Technologies Inc. Call UR0HU0 4,79 600,00 USD 5,1 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit American Airlines Group Inc. Long UR207Q 3,50 12,811509 USD 13 Open End Nasdaq-100® Short UR1SWT 1,90 31883,891653 Punkte 24 Open End Berkshire Hathaway Inc. Class B Long HD2T8B 10,10 252,98263 USD 2 Open End Oracle Corp. Long HD31RZ 1,49 91,472719 USD 3 Open End Barrick Mining Corp. Long UN0448 1,69 34,328473 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.