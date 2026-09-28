Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Thema

Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf die Ölpreise und die Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen das bestimmende Thema. Dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger aufrecht.

Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.431 Punkte. Er bleibt damit wohl in seinem jüngsten Schwankungsbereich zwischen den 21- und 100-Tage-Linien.

Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Der Ölpreis legte wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus am Wochenende als nicht annehmbar bezeichnet hatte.

Die Vorgaben fallen vor diesem Hintergrund durchwachsen aus. In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in China und Seoul am Montag Schwäche. Geprägt war dies von unter Druck stehenden Technologiewerten. Als Auslöser galten Berichte, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia-Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen.

Gewinne an den US-Börsen

Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 51.829 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,5 Prozent auf 7.743 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,4 Prozent auf 30.608 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. In Japan fiel der Nikkei 225 um 0,1 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen nach seiner Feiertagspause vor dem Wochenende nun um rund 2,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,5 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.283 - 0,12 Prozent Hang Seng 24.635 + 0,51 Prozent CSI 300 4.324 - 2,59 Prozent Kospi 6.915 - 2,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 119,51 - 0,25 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,63 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,21 + 0,030 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 107,27 Dollar + 2,95 Dollar WTI 94,16 Dollar + 1,75 Dollar

(mit Material von dpa-AFX)

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