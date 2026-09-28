Vorbörse 28.09.2026

Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Thema

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Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf die Ölpreise und die Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen das bestimmende Thema. Dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger aufrecht.

Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.431 Punkte. Er bleibt damit wohl in seinem jüngsten Schwankungsbereich zwischen den 21- und 100-Tage-Linien.

Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Der Ölpreis legte wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus am Wochenende als nicht annehmbar bezeichnet hatte.

Die Vorgaben fallen vor diesem Hintergrund durchwachsen aus. In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in China und Seoul am Montag Schwäche. Geprägt war dies von unter Druck stehenden Technologiewerten. Als Auslöser galten Berichte, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia-Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen.

Gewinne an den US-Börsen

Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 51.829 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,5 Prozent auf 7.743 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,4 Prozent auf 30.608 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.829+ 0,93 Prozent
S&P 5007.743+ 0,51 Prozent
Nasdaq 10030.608+ 0,42 Prozent

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. In Japan fiel der Nikkei 225 um 0,1 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen nach seiner Feiertagspause vor dem Wochenende nun um rund 2,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,5 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.283- 0,12 Prozent
Hang Seng24.635+ 0,51 Prozent
CSI 3004.324- 2,59 Prozent
Kospi6.915- 2,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future119,51- 0,25 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,63+ 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,21+ 0,030 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1388- 0,02 Prozent
Dollar in Yen157,72+ 0,28 Prozent
Euro in Yen179,62+ 0,26 Prozent

Rohöl

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(mit Material von dpa-AFX)

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