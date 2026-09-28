Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen
dpa-AFX · Uhr
Mainz (dpa) - Drei deutsche Produktionsstandorte des Pharmaunternehmens Biontech mit zusammen 1.800 Mitarbeitern werden geschlossen. Das Mainzer Unternehmen fand nach eigenen Angaben keine Käufer für seine Werke im hessischen Marburg, im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein und in Tübingen in Baden-Württemberg. Biontech wurde in der Corona-Pandemie mit seinem Covid-19-Impfstoff weltbekannt.
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