Ebola-Ausbruch im Kongo: Zahl der Infektionen steigt auf über 8000

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

28. ⁠Sep (Reuters) - In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle im Zuge ‌des aktuellen Ausbruchs auf über 8000 gestiegen. Dies geht aus ⁠Regierungsdaten ⁠vom Montag hervor. Dem jüngsten Lagebericht des staatlichen Gesundheitsinstituts zufolge wurden 8067 Infektionen und 3901 Todesfälle registriert. ‌Der durch die Bundibugyo-Virusvariante ‌verursachte Ausbruch ist der größte und tödlichste in der ⁠Geschichte des Landes. Er hat damit ‌die Epidemie ⁠der Jahre 2018 bis 2020 übertroffen. Weltweit ist es die zweitschwerste Ebola-Welle nach ‌der Epidemie ⁠in Westafrika in ⁠den Jahren 2014 bis 2016. Damals infizierten sich in Guinea, Liberia und Sierra Leone mehr als 28.600 Menschen, mehr als 11.000 starben.

(Bericht von Alexander WinningBearbeitet von ⁠Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
8
8000 INC DL-,01

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Jemand arbeitet in einem Labor.
Vorbörse 28.09.2026
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Themaheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Thema
Drei Fragen an Bernecker 25.09.2026
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?25. Sept. · onvista
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?
Plus
Wettlauf mit China
Trump lehnt KI-Bremse ab – Gates warnt vor Risikenheute, 05:42 Uhr · Reuters
KI-Apps auf einem Smartphone
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen