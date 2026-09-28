Ebola-Ausbruch im Kongo: Zahl der Infektionen steigt auf über 8000

28. ⁠Sep (Reuters) - In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle im Zuge ‌des aktuellen Ausbruchs auf über 8000 gestiegen. Dies geht aus ⁠Regierungsdaten ⁠vom Montag hervor. Dem jüngsten Lagebericht des staatlichen Gesundheitsinstituts zufolge wurden 8067 Infektionen und 3901 Todesfälle registriert. ‌Der durch die Bundibugyo-Virusvariante ‌verursachte Ausbruch ist der größte und tödlichste in der ⁠Geschichte des Landes. Er hat damit ‌die Epidemie ⁠der Jahre 2018 bis 2020 übertroffen. Weltweit ist es die zweitschwerste Ebola-Welle nach ‌der Epidemie ⁠in Westafrika in ⁠den Jahren 2014 bis 2016. Damals infizierten sich in Guinea, Liberia und Sierra Leone mehr als 28.600 Menschen, mehr als 11.000 starben.

(Bericht von Alexander WinningBearbeitet von ⁠Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)