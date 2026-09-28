Ebola-Ausbruch im Kongo: Zahl der Infektionen steigt auf über 8000
28. Sep (Reuters) - In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle im Zuge des aktuellen Ausbruchs auf über 8000 gestiegen. Dies geht aus Regierungsdaten vom Montag hervor. Dem jüngsten Lagebericht des staatlichen Gesundheitsinstituts zufolge wurden 8067 Infektionen und 3901 Todesfälle registriert. Der durch die Bundibugyo-Virusvariante verursachte Ausbruch ist der größte und tödlichste in der Geschichte des Landes. Er hat damit die Epidemie der Jahre 2018 bis 2020 übertroffen. Weltweit ist es die zweitschwerste Ebola-Welle nach der Epidemie in Westafrika in den Jahren 2014 bis 2016. Damals infizierten sich in Guinea, Liberia und Sierra Leone mehr als 28.600 Menschen, mehr als 11.000 starben.
(Bericht von Alexander WinningBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)