Einwanderer füllen Lücken in vielen Engpassberufen

Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Ob Gastronomie, Pflege oder Logistik: In vielen Branchen mit Fachkräftemangel in Deutschland sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 56 Prozent der Köchinnen und Köche im Jahr 2025 eine Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. ‌Auch in der Lebensmittelherstellung (55 Prozent), bei Fahrern von Bussen und Straßenbahnen sowie Servicekräften in der Gastronomie (je 47 Prozent) war der Anteil hoch.

Zum Vergleich: In ⁠der Gesamtwirtschaft ⁠hatte gut ein Viertel (27 Prozent) aller abhängig Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Als Engpassberufe gelten der Bundesagentur für Arbeit zufolge solche, in denen ein Fachkräftemangel herrscht oder droht. Eine Einwanderungsgeschichte hat eine Person, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind.

Deutlich über dem Durchschnitt liegt der Anteil auch ‌in der Pflege mit 33 Prozent sowie bei ‌Berufskraftfahrern im Güterverkehr (41 Prozent). Dagegen war der Anteil in anderen Mangelberufen wie dem Rettungsdienst (sieben Prozent) oder in der Landwirtschaft (15 Prozent) gering. Unterrepräsentiert sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte den ⁠Daten zufolge auch im Polizeivollzugsdienst (acht Prozent), in der öffentlichen Verwaltung (neun Prozent) und bei ‌Lehrkräften (neun bis zehn Prozent).

Die Integration in den ⁠Arbeitsmarkt hängt den Statistikern zufolge von der Herkunftsregion und der Aufenthaltsdauer ab. So waren von den aus der EU zugewanderten Männern, die weniger als fünf Jahre in Deutschland lebten, 89 Prozent erwerbstätig. Bei den ‌Frauen waren es hier 73 Prozent. ⁠Bei Eingewanderten aus Afrika waren es ⁠79 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen. Bei Eingewanderten aus dem Nahen und Mittleren Osten lag der Anteil bei 57 Prozent der Männer und 28 Prozent der Frauen.

Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigen die Erwerbstätigenquoten jedoch. Nach 20 bis 25 Jahren im Land waren etwa 87 Prozent der Männer und 79 Prozent der Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten erwerbstätig. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung im Alter von 25 bis 59 Jahren ⁠lag die Erwerbstätigenquote bei Männern bei 88 Prozent und bei Frauen bei 81 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)