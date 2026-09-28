EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.09.2026 / 13:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:http://www.gerresheimer.com
LEI Code:5299006GD4UWSYZOKC28
Ende der MitteilungEQS News-Service

2406346 28.09.2026 CET/CEST

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