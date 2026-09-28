EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 12:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 28. September 2026 – Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurde eine Anzahl von 838.832 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
21.09.202636.19751,8283XETA
21.09.202611.61351,7859TQEX
21.09.202648.10251,7943CEUX
21.09.20263.67751,7412AQEU
22.09.202679.93451,5858XETA
22.09.202620.74551,6138TQEX
22.09.202685.66251,6309CEUX
22.09.202613.65951,6164AQEU
23.09.202632.27251,8826XETA
23.09.20265.89451,8703TQEX
23.09.202635.35551,8603CEUX
23.09.20265.72251,9167AQEU
24.09.202624.55752,3591XETA
24.09.20267.52952,2663TQEX
24.09.202625.33852,2419CEUX
24.09.20262.57652,2785AQEU
25.09.2026213.31550,8309XETA
25.09.202627.50651,1450TQEX
25.09.2026124.61950,9325CEUX
25.09.202634.56050,8002AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.025.589 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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2406330 28.09.2026 CET/CEST

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