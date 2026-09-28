EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 28. September 2026 – Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurde eine Anzahl von 838.832 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 21.09.2026 36.197 51,8283 XETA 21.09.2026 11.613 51,7859 TQEX 21.09.2026 48.102 51,7943 CEUX 21.09.2026 3.677 51,7412 AQEU 22.09.2026 79.934 51,5858 XETA 22.09.2026 20.745 51,6138 TQEX 22.09.2026 85.662 51,6309 CEUX 22.09.2026 13.659 51,6164 AQEU 23.09.2026 32.272 51,8826 XETA 23.09.2026 5.894 51,8703 TQEX 23.09.2026 35.355 51,8603 CEUX 23.09.2026 5.722 51,9167 AQEU 24.09.2026 24.557 52,3591 XETA 24.09.2026 7.529 52,2663 TQEX 24.09.2026 25.338 52,2419 CEUX 24.09.2026 2.576 52,2785 AQEU 25.09.2026 213.315 50,8309 XETA 25.09.2026 27.506 51,1450 TQEX 25.09.2026 124.619 50,9325 CEUX 25.09.2026 34.560 50,8002 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.025.589 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

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