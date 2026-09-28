EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 11:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
28. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden insgesamt 86.856 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
21.09.20266.45357,4466370.702,91Xetra
21.09.20266.93157,1924396.400,52CBOE Europe (CEUX)
21.09.20262.61757,4212150.271,28Turquoise Europe (TQEX)
21.09.20261.44257,434782.820,84Aquis Europe (AQEU)
22.09.20266.79858,3223396.475,00Xetra
22.09.20268.24858,3141480.974,70CBOE Europe (CEUX)
22.09.20261.61958,210694.242,96Turquoise Europe (TQEX)
22.09.202648858,391628.495,10Aquis Europe (AQEU)
23.09.20267.93057,8830459.012,19Xetra
23.09.20267.20357,7171415.736,27CBOE Europe (CEUX)
23.09.20261.36357,734978.692,67Turquoise Europe (TQEX)
23.09.202681257,555046.734,66Aquis Europe (AQEU)
24.09.20267.78657,3353446.412,65Xetra
24.09.20267.13557,3495409.188,68CBOE Europe (CEUX)
24.09.20261.54357,449788.644,89Turquoise Europe (TQEX)
24.09.202697557,441556.005,46Aquis Europe (AQEU)
25.09.20268.28857,1179473.393,16Xetra
25.09.20267.15357,1260408.622,28CBOE Europe (CEUX)
25.09.202672857,269541.692,20Turquoise Europe (TQEX)
25.09.20261.34456,968276.565,26Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 86.85657,5790          5.001.083,68 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.793.549 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2406166 28.09.2026 CET/CEST

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