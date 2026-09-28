EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
28.09.2026 / 11:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
28. September 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden insgesamt 86.856 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|21.09.2026
|6.453
|57,4466
|370.702,91
|Xetra
|21.09.2026
|6.931
|57,1924
|396.400,52
|CBOE Europe (CEUX)
|21.09.2026
|2.617
|57,4212
|150.271,28
|Turquoise Europe (TQEX)
|21.09.2026
|1.442
|57,4347
|82.820,84
|Aquis Europe (AQEU)
|22.09.2026
|6.798
|58,3223
|396.475,00
|Xetra
|22.09.2026
|8.248
|58,3141
|480.974,70
|CBOE Europe (CEUX)
|22.09.2026
|1.619
|58,2106
|94.242,96
|Turquoise Europe (TQEX)
|22.09.2026
|488
|58,3916
|28.495,10
|Aquis Europe (AQEU)
|23.09.2026
|7.930
|57,8830
|459.012,19
|Xetra
|23.09.2026
|7.203
|57,7171
|415.736,27
|CBOE Europe (CEUX)
|23.09.2026
|1.363
|57,7349
|78.692,67
|Turquoise Europe (TQEX)
|23.09.2026
|812
|57,5550
|46.734,66
|Aquis Europe (AQEU)
|24.09.2026
|7.786
|57,3353
|446.412,65
|Xetra
|24.09.2026
|7.135
|57,3495
|409.188,68
|CBOE Europe (CEUX)
|24.09.2026
|1.543
|57,4497
|88.644,89
|Turquoise Europe (TQEX)
|24.09.2026
|975
|57,4415
|56.005,46
|Aquis Europe (AQEU)
|25.09.2026
|8.288
|57,1179
|473.393,16
|Xetra
|25.09.2026
|7.153
|57,1260
|408.622,28
|CBOE Europe (CEUX)
|25.09.2026
|728
|57,2695
|41.692,20
|Turquoise Europe (TQEX)
|25.09.2026
|1.344
|56,9682
|76.565,26
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|86.856
|57,5790
|5.001.083,68
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.793.549 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2406166 28.09.2026 CET/CEST