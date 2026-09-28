EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 08:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden insgesamt 136.073 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
21.09.202635.000144,02645.040.924,00XETR
22.09.202631.973146,64794.688.773,31CEUX
23.09.202634.000146,17384.969.909,20XETR
24.09.202635.000144,26625.049.317,00XETR
25.09.2026100144,500014.450,00XETR
Gesamt136.073145,241019.763.373,51 

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2405930 28.09.2026 CET/CEST

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