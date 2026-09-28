EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 08:18 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden insgesamt 136.073 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 21.09.2026 35.000 144,0264 5.040.924,00 XETR 22.09.2026 31.973 146,6479 4.688.773,31 CEUX 23.09.2026 34.000 146,1738 4.969.909,20 XETR 24.09.2026 35.000 144,2662 5.049.317,00 XETR 25.09.2026 100 144,5000 14.450,00 XETR Gesamt 136.073 145,2410 19.763.373,51

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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