EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 33.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 21.September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.600 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
21.09.20261.9930,00%90,7146180.794AQEU
21.09.20266.8820,00%90,7312624.412CEUX
21.09.20261.9420,00%90,6193175.983TQEX
21.09.202618.0830,01%90,81391.642.188XETA
22.09.20261.6350,00%91,9440150.328AQEU
22.09.202612.3550,01%93,12771.150.593CEUX
22.09.20261.0760,00%91,887198.871TQEX
22.09.202611.5340,01%92,26901.064.231XETA
23.09.20263.5900,00%92,9511333.694AQEU
23.09.20265.4190,00%92,8132502.955CEUX
23.09.20262.5570,00%93,0545237.940TQEX
23.09.202618.3340,01%92,83151.701.972XETA
24.09.20261.6620,00%93,0719154.685AQEU
24.09.20267.2220,01%93,0064671.692CEUX
24.09.20261.1400,00%92,9424105.954TQEX
24.09.202618.2760,01%93,01931.700.021XETA
25.09.20261.7400,00%93,2896162.324AQEU
25.09.20267.3900,01%93,2333688.994CEUX
25.09.20261.5630,00%93,2966145.823TQEX
25.09.202617.2070,01%93,24131.604.402XETA
Gesamt141.6000,10%92,499013.097.855 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.232.618 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 28. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
Ende der MitteilungEQS News-Service

2406560 28.09.2026 CET/CEST

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