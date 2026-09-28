EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Evgeni Kaplun, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.09.2026 / 13:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Evgeni
Nachname(n):Kaplun

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Risk Officer (flatexDEGIRO Bank SE)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,68 EUR50.190,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,6800 EUR50.190,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.flatexdegiro.com
LEI Code:529900IRBZTADXJB6757
Ende der MitteilungEQS News-Service

107244 28.09.2026 CET/CEST

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