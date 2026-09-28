EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.09.2026 / 10:40 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Umbach
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Jungheinrich Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900PHZORTU6FSXE73
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006219934
b) Art des Geschäfts
|Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,22 EUR
|50.440,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,22 EUR
|50.440,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Jungheinrich Aktiengesellschaft
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|LEI Code:
|529900PHZORTU6FSXE73
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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