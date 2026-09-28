EQS-DD: Shelly Group SE: Salisto Holdings LLC, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.09.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Salisto Holdings LLC

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Svetlin
Nachname(n): Todorov
Position: Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,00 EUR 47.711.196,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,0000 EUR 47.711.196,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107248  28.09.2026 CET/CEST

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