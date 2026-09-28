EQS-News: Arcadis vertieft die Zusammenarbeit mit Autodesk, um KI und datengestützte Projektabwicklung für Kunden zu beschleunigen

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Arcadis vertieft die Zusammenarbeit mit Autodesk, um KI und datengestützte Projektabwicklung für Kunden zu beschleunigen



28.09.2026 / 07:05 CET/CEST

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AMSTERDAM, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Arcadis (EURONEXT: ARCAD), das weltweit führende Unternehmen für datengestützte, nachhaltige Planungs-, Ingenieur- und Beratungslösungen für natürliche und bebaute Umgebungen, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Autodesk bekannt, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, vernetzten Daten und digitalen Arbeitsabläufen in der bebauten und natürlichen Umwelt zu beschleunigen, wobei menschliches Fachwissen und menschliches Urteilsvermögen weiterhin im Mittelpunkt der Projektabwicklung für Kunden stehen. Durch die Bündelung der Branchenexpertise und Wachstumsambitionen von Arcadis mit den Plattforminnovationen von Autodesk soll die Zusammenarbeit gemeinsamen Mehrwert schaffen und den langfristigen Erfolg beider Unternehmen sichern.

Arcadis Logo

Die Zusammenarbeit verbindet die fundierte Fachkompetenz von Arcadis in den Bereichen Planung, Ingenieurwesen, Nachhaltigkeit und Projektabwicklung mit der „Design-and-Make"-Plattform von Autodesk sowie Autodesk AI, einschließlich des Autodesk Assistant, der Geometrie, technische Absichten und die Projekthistorie versteht. Sie beschleunigt die KI- sowie die Daten- und Wissensstrategie von Arcadis und hilft dem Unternehmen dabei, sein eigenes Wissen, seine Standards und seine Kundenerfahrung in die digitalen Arbeitsabläufe einzubringen, in denen Projektentscheidungen getroffen werden. Ein Beispiel hierfür ist „See Through Walls", ein gemeinsames Projekt, das KI, Sensordaten und prädiktive Modellierung nutzt, um den Zustand von im Inneren bestehender Gebäude verborgenen Strukturen zu ermitteln und so die Wiederverwendung von Materialien, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung zu fördern.

Für Kunden soll diese Arbeit dazu beitragen, die digitale und KI-gestützte Projektabwicklung bei komplexen Projekten praktischer, konsistenter und wertvoller zu gestalten. Arcadis nutzt sein Wissen über die Objekte, sein Urteilsvermögen, die Kundenstandards und die Branchenexpertise, die erforderlich sind, um digitale und KI-Tools auf reale Herausforderungen anzuwenden. Diese Arbeit läuft auf der Autodesk-Plattform, wo KI-Ergebnisse anhand realer Projektdaten und der Anforderungen, die ein Entwurf erfüllen muss, überprüft werden können. Zusammen hilft dies den Kunden, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Qualität und Widerstandsfähigkeit zu verbessern, Projektrisiken zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

Technologie allein schafft keinen Mehrwert. Erst die Anwendung tut dies. Die Mitarbeiter von Arcadis spielen weiterhin eine zentrale Rolle dabei, wie KI und digitale Fähigkeiten in bessere, geprüfte und verifizierte Ergebnisse für die Kunden umgesetzt werden. So können Teams ihr Fachwissen auf neue Weise anwenden und gleichzeitig Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz bei der Umsetzung verbessern. Diese strategische Partnerschaft zwischen Branchenführern, ein stärkerer Plattformansatz unter Nutzung der Fachkompetenz von Arcadis, praktische Fortschritte im Bereich KI sowie gemeinsame Forschungsaktivitäten schaffen einen differenzierten Mehrwert für die Kunden von Arcadis.

Heather Polinsky, CEO von Arcadis, sagte auf: „Unsere Kunden entscheiden sich für Arcadis aufgrund des Wissens, des Urteilsvermögens und der Erfahrung unserer Mitarbeiter. Dieses Fachwissen steht nach wie vor im Mittelpunkt unserer Wertschöpfung. Durch die Zusammenarbeit mit Autodesk bringen wir dieses Wissen direkt in die Arbeitsabläufe ein, in denen unsere Teams entwerfen und Entscheidungen treffen. Indem wir unser Fachwissen mit KI, Daten und digitalen Fähigkeiten kombinieren, können wir unseren Teams helfen, intelligenter, effizienter und präziser zu arbeiten, sodass ihnen mehr Zeit bleibt, sich auf die komplexen Herausforderungen zu konzentrieren, deren Lösung unsere Kunden von uns erwarten."

Andrew Anagnost, Präsident und CEO von Autodesk, sagte: „Arcadis und sein starkes Führungsteam richten sich ganz klar auf die Zukunft aus und beschränken sich nicht darauf, einfach nur neue Technologien einzuführen. Sie verstehen, dass KI den größten Mehrwert schafft, wenn sie auf fundiertem Branchenexpertise, vertrauenswürdigen Daten und realen Kontexten basiert. Auf diese Weise wird KI zu Projektintelligenz, die Menschen dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse für Kunden zu erzielen."

Arcadis verbindet seine eigenen „Model-Context-Protocol"-(MCP)-Fähigkeiten mit Autodesk Assistant – ein flexibler Ansatz, der es ermöglicht, das Wissen, die Standards und die Leitlinien von Arcadis in KI-gestützten Arbeitsabläufen anzuwenden und gleichzeitig die volle Eigenverantwortung für das Erstellte zu behalten.

Das umfassendere digitale Ökosystem von Arcadis umfasst Partnerschaften mit anderen führenden Organisationen. Gemeinsam unterstützen diese Fähigkeiten das Dienstleistungsmodell von Arcadis und bringen Fachexperten, Produktteams, Datenspezialisten und Kundenteams zusammen, um Arbeitsabläufe neu zu gestalten, die wiederholbaren und skalierbaren Mehrwert über Kunden, Branchen und Regionen hinweg schaffen können.

Bestehende KI- und Automatisierungsinitiativen bei Arcadis in Nordamerika und Europa liefern bereits messbare Effizienzsteigerungen. In einem Beispiel hat die Automatisierung die Dauer von Qualitätsprüfungen von fünf Tagen auf etwa einen halben Tag reduziert, was das Potenzial verdeutlicht, Kapazitäten freizusetzen, die Konsistenz zu verbessern und eine schnellere Projektabwicklung zu unterstützen.

Arcadis schafft Mehrwert für Kunden, indem es eine fokussierte Gruppe von erstklassigen Partnern im Bereich digitaler Technologien – darunter Autodesk – mit dynamischen Start-up-Lösungspartnern und der ingenieurtechnischen Expertise von Arcadis kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es Arcadis, bewährte Plattformen mit neuen Innovationen und Branchenwissen zu integrieren und so praktische, gut vernetzte Lösungen zu schaffen, die die Projektabwicklung verbessern, eine bessere Entscheidungsfindung unterstützen und echte Ergebnisse für die Kunden liefern.

INFORMATIONEN ZU ARCADIS

Arcadis ist das weltweit führende Unternehmen, das datengestützte, nachhaltige Lösungen in den Bereichen Design, Engineering und Beratung für natürliche und gebaute Vermögenswerte anbietet. Wir sind rund 34 000 Architekten, Datenanalysten, Planer, Ingenieure, Projektplaner sowie Fachleute für Wasserwirtschaft und Nachhaltigkeit, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: die Lebensqualität zu verbessern. Im Rahmen unseres Einsatzes für eine Zukunft mit positiver Wirkung auf den Planeten arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, nachhaltige Projektentscheidungen zu treffen, digitale Innovationen mit menschlichem Erfindergeist zu verbinden sowie zukunftsorientierte Kompetenzen in den Bereichen Umwelt, Energie und Wasser, Gebäude, Verkehr sowie Infrastruktur einzusetzen. Wir sind in über 30 Ländern tätig und haben für das Jahr 2025 einen Bruttoumsatz von 4,9 Milliarden Euro ausgewiesen. www.arcadis.com

Cision

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