EQS-News: Aurra Markets wurde auf der Forex Expo Dubai 2026 zum Best Emerging Broker gekürt

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Aurra Markets wurde auf der Forex Expo Dubai 2026 zum Best Emerging Broker gekürt



28.09.2026 / 21:15 CET/CEST

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DUBAI, VAE, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer äußerst ereignisreichen zweitägigen Messe gibt Aurra Markets den erfolgreichen Abschluss der Forex Expo Dubai 2026 bekannt. Die Veranstaltung, die vom 22. bis zum 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand, stellte einen wichtigen Meilenstein unserer globalen Expansion dar, dessen Höhepunkt die Verleihung der Auszeichnung „Best Emerging Broker" an Aurra Markets war.

Aurra Markets crowned Best Emerging Broker at Forex Expo Dubai 2026, featuring the award trophy alongside Aurra Markets and Forex Expo Dubai branding. The event took place on 22â€“23 September 2026

Auszeichnung für die Handelsinfrastruktur

In einer von starkem Wettbewerb geprägten Branche unterstreicht die Auszeichnung als „Best Emerging Broker" unsere operativen Standards und unser Engagement für die Weiterentwicklung der Handelstechnologie. Durch die konsequente Bereitstellung von Ausführungszeiten unter 12 ms, die Beibehaltung von Rohspreads ab 0,0 Pips und die vollständige Trennung der Kundengelder etabliert sich Aurra Markets rasch als Broker der Wahl für aktive Marktteilnehmer.

Den Anforderungen des globalen Marktes gerecht werden

„Wir freuen uns sehr, auf der Forex Expo Dubai die Auszeichnung als bester aufstrebender Broker erhalten zu haben", erklärte ein Sprecher von Aurra Markets. „Diese Auszeichnung ist ein direktes Ergebnis unserer Mission, ein Multi-Asset-Ökosystem aufzubauen, das den Erfolg der Händler in den Vordergrund stellt, indem es erstklassige Liquidität mit technischer Stabilität verbindet. Der Gewinn dieser Auszeichnung in einem bedeutenden Finanzzentrum wie Dubai beweist, dass unsere transparente, leistungsstarke Infrastruktur den Anforderungen des globalen Marktes gerecht wird."

Technologiepräsentation am Stand 21

Während der gesamten Messe diente unser Diamond-Sponsor-Bereich am Stand 21 als zentraler Anlaufpunkt für Investoren, Media-Einkäufer und Finanzexperten, die sich über moderne Handelstechnologien informierten.

Umsatzabhängige Rabatte für Partner

Unsere engagierten Affiliate-Manager führten kontinuierliche Gespräche mit vermittelnden Brokern und Netzwerkentwicklern. Diese Fachleute zeigten großes Interesse daran, unser Partnership Programme kennenzulernen, insbesondere unsere äußerst wettbewerbsfähigen, volumenabhängigen Rabatte und unser umfassendes Partner-Tracking-Portal, das darauf ausgelegt ist, die Einnahmen der Partner zu steigern.

Interaktives Networking am Messestand

Als Ergänzung zu den hochkarätigen Geschäftsgesprächen herrschte am Stand 21 dank unserer interaktiven Aktivitäten eine lebhafte Atmosphäre. Die Messebesucher nahmen an diesen Networking-Veranstaltungen teil, wodurch Hunderte von Besuchern exklusive Aurra Markets-Fanartikel mit nach Hause nahmen, was unsere Markenpräsenz in der Region weiter festigte.

Auf der weltweiten Dynamik aufbauen

Aurra Markets bedankt sich herzlich bei den Veranstaltern der Forex Expo Dubai, unserem engagierten internationalen Team sowie den Tausenden von Tradern und Partnern, die unseren Stand besucht haben. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik zu nutzen, während wir die Grenzen der Finanztechnologie weiter verschieben.

Weitere Informationen zu unserer preisgekrönten forex Devisenhandelsplattform und unserem Multi-Asset-Ökosystem finden Sie unter www.aurra.markets.

Aurra Markets Logo in Black with White Background

Cision

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