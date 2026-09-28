EQS-News: Börse Hannover: European Investor Exchange handelt künftig ab 06:00 Uhr

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Börse Hannover: European Investor Exchange handelt künftig ab 06:00 Uhr



28.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: European Investor Exchange handelt künftig ab 06:00 Uhr Hannover, 28.09.2026 – Die European Investor Exchange, das elektronische Handelssystem der Börse Hannover, erweitert ihre Handelszeiten für Aktien und ETFs: Ab Dienstag, dem 29.09.2026 können diese börsentäglich bereits ab 06:00 Uhr gehandelt werden. Bisher ist der Handel von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich.



Damit bietet die European Investor Exchange ihren Handelsteilnehmern und Anlegern den frühesten Handelsstart in Europa und mit 17 Stunden die aktuell längste Handelszeit unter den führenden Wertpapierbörsen weltweit.

Im zunehmenden internationalen Handel über mehrere Zeitzonen hinweg ist somit ein Maximum an Flexibilität gewährleistet und Anleger können kurzfristig auf bedeutende Ereignisse reagieren.



Die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange ist eine gemeinsame Initiative von Börse Hannover und Scalable Capital. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern in Europa zugeschnitten.



Weitere Informationen unter: www.european-investor-exchange.com/de

Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned (GCX PA) gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 21 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.



Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

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