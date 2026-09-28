EQS-News: Die Deutsche Bank und IPID geben Pläne für eine strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Zahlungsentscheidungsintelligenz bekannt

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Die Deutsche Bank und IPID geben Pläne für eine strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Zahlungsentscheidungsintelligenz bekannt



28.09.2026 / 14:10 CET/CEST

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NEW YORK und SINGAPUR, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Deutsche Bank und IPID gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft eingehen werden, um eine breite Palette von Funktionen zur Zahlungsentscheidungsintelligenz im globalen Zahlungsverkehrsgeschäft der Deutschen Bank einzuführen.

Deutsche Bank and IPID announce plans on strategic partnership on payment decision intelligence

Da Zahlungen immer schneller, komplexer und zunehmend fragmentierter werden, müssen Finanzinstitute vor der Überweisung von Geldbeträgen immer mehr Entscheidungen treffen – darunter, wie sie Kosten senken, das Kundenerlebnis verbessern, den Zahlungsfluss optimieren, Betrug bekämpfen und wachsende regulatorische Anforderungen erfüllen können.

IPID bietet „Payment Decision Intelligence", indem es Signale aus den Bereichen Verifizierung, Betrugsbekämpfung, Compliance und Optimierung zusammenführt, um Finanzinstituten zu helfen, fundiertere Zahlungsentscheidungen zu treffen und Geldtransfers mit größerer Sicherheit abzuwickeln.

Aufbauend auf der frühzeitigen Einführung ausgewählter IPID-Lösungen zur Betrugsprävention durch die Deutsche Bank wird die Partnerschaft den Einsatz der Decision-Intelligence-Lösungen von IPID im gesamten Zahlungsverkehrsgeschäft der Deutsche Bank ausweiten. Die beiden Unternehmen werden zudem gemeinsam an der Entwicklung neuer Funktionen arbeiten, die dazu beitragen, die Zahlungssicherheit in einem sich wandelnden Zahlungsverkehrsökosystem zu verbessern.

Für die Kunden der Deutschen Bank soll die Partnerschaft eine schnellere Zahlungsabwicklung, eine verbesserte Betrugserkennung, eine effizientere Zahlungsweiterleitung und eine größere Sicherheit dafür gewährleisten, dass Zahlungen den vorgesehenen Empfänger erreichen.

„Vertrauen und Sicherheit in jede Zahlungsentscheidung einzubauen, ist erst der Anfang. Entscheidungsintelligenz ist der nächste Schritt der Branche, der Banken ein Echtzeit-Signal für Vertrauen und Sicherheit liefert – nicht nur eine statische Überprüfung", sagte Damien Dugauquier, Mitbegründer und CEO von IPID. „Die Einführung dieser Ebene durch die Deutsche Bank ist ein starkes Signal dafür, in welche Richtung sich die globale Zahlungsinfrastruktur entwickelt."

„Da das globale Zahlungsvolumen weiter wächst und Transaktionen in Echtzeit abgewickelt werden, wird es immer wichtiger, bereits vor dem Versand einer Zahlung einen klareren Einblick zu haben. „Durch die Kombination der globalen Zahlungskompetenz der Deutschen Bank mit den Decision-Intelligence-Fähigkeiten von IPID werden wir unseren Kunden helfen können, Risiken früher zu erkennen, unnötige Zahlungsverzögerungen zu reduzieren und Geldtransfers effizienter abzuwickeln", sagte Rachel Whelan, APAC & MEA Head of Corporate Cash Management & Global Head of Payments & Transactional FX Product Management, Deutsche Bank.

Informationen zu IPID

IPID bietet „Decision Intelligence" für Banken, Zahlungsdienstleister (PSPs), Plattformen und Unternehmen, die Geldtransaktionen abwickeln. Über den gesamten Zahlungslebenszyklus hinweg unterstützt IPID sie dabei, Zahlungsempfänger zu verifizieren und Betrugsrisiken einzuschätzen, regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen, Risiken zu bewerten, Zahlungen zu monetarisieren und Zahlungsdaten anzureichern. Dies verschafft ihnen Sicherheit, Kontrolle und Schutz bei gleichzeitig reduziertem Betrugsrisiko, geringeren Betriebskosten und einem besseren Kundenerlebnis. Folgen Sie www.ipid.tech

Informationen zur Deutschen Bank Die Deutsche Bank bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Privatkunden- und Private Banking, Firmenkunden- und Transaktionsbanking, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung sowie gezielte Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, Regierungen und institutionelle Anleger an. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.

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