EQS-News: Envision Energy treibt die Weiterentwicklung der globalen Windkrafttechnologie mit der DNV-Zertifizierung für TG Pro voran

EQS-News: Envision Energy / Schlagwort(e): Sonstiges

Envision Energy treibt die Weiterentwicklung der globalen Windkrafttechnologie mit der DNV-Zertifizierung für TG Pro voran



28.09.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HAMBURG, Deutschland, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, hat von DNV die Typenzertifizierung für seine Windkraftanlage TG Pro (EN-206/8.35 60 Hz) erhalten, was einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen darstellt und die technische Reife sowie die Marktreife der Windkraftanlagenplattform der nächsten Generation von Envision weiter untermauert.

Das Zertifikat wurde im Rahmen der WindEnergy Hamburg 2026 von Mette Redanz, Bereichsleiterin für die Zertifizierung erneuerbarer Energien bei DNV, und Yimin Lou, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und Produktvorstand bei Envision Energy, überreicht. Die Zeremonie unterstrich die Bedeutung unabhängiger Zertifizierung und der Zusammenarbeit innerhalb der Branche für die Förderung der Entwicklung fortschrittlicher Windtechnologien.

DNV Onshore Type Certification Ceremony for EN-206

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2024 hat TG Pro (EN-206/8.35 60 Hz) zahlreiche Aufträge in China und auf internationalen Märkten erhalten sowie umfassende Validierungen im Prototypenbetrieb und im kommerziellen Einsatz durchlaufen. Die auf Envisions Plattform Model TG Pro basierende Turbine vereint eine leistungsstarke Turbinenarchitektur, ein optimiertes aerodynamisches Design und intelligente Steuerungstechnologien, um die Energieausbeute und den Wirkungsgrad bei vielen verschiedenen Windverhältnissen zu verbessern.

Die Plattform TG Pro ist zudem auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über verstärkte Schlüsselkomponenten sowie technische Lösungen, die speziell auf anspruchsvolle Betriebsumgebungen zugeschnitten sind. Der Validierungsprozess umfasste Komponententests, Digital-Twin-Simulationen, den Prototypenbetrieb an mehreren Standorten sowie den kommerziellen Einsatz und bot damit eine umfassende Grundlage für die Bewertung der Leistung und Zuverlässigkeit der Turbine. Die DNV-Typenzertifizierung stellt eine unabhängige Bestätigung durch eine dritte Partei dar, dass die Turbinenkonstruktion die geltenden Zertifizierungsanforderungen erfüllt.

„Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Turbinenportfolios der nächsten Generation basiert auf strengen Validierungsverfahren sowie dem Einsatz unter realen Bedingungen", sagte Yimin Lou, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und Produktvorstand bei Envision Energy. „Die DNV-Zertifizierung von TG Pro unterstreicht einmal mehr die Ausgereiftheit der Plattform sowie ihre Bereitschaft, Kunden in verschiedenen internationalen Märkten zu bedienen. Im Zuge der Weiterentwicklung erneuerbarer Energiesysteme wird Envision auch künftig intelligente, leistungsstarke und zuverlässige Turbinentechnologien für zukünftige Energiesysteme vorantreiben, damit erneuerbare Energien in großem Maßstab einen größeren Mehrwert schaffen können."

„Eine unabhängige Zertifizierung bildet eine wichtige Grundlage für das Vertrauen in Windkraftanlagentechnologie und hilft Herstellern, Entwicklern sowie anderen Akteuren dabei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Konformität neuer Turbinenplattformen zu bewerten. Wir freuen uns, Envision bei der Zertifizierung von TG Pro zu unterstützen", fügte Mette Redanz, Bereichsleiterin für die Zertifizierung erneuerbarer Energien bei DNV, hinzu.

Neben TG Pro präsentiert Envision auf der WindEnergy Hamburg 2026 auch sein breiteres Windkraftanlagen-Portfolio. Die Plattform EN-156/5.0 MW hat von Bureau Veritas ein vorläufiges Typenzertifikat erhalten. Der Zertifizierungsprozess wurde in weniger als fünf Monaten abgeschlossen und lieferte eine unabhängige Bewertung des Designs sowie der technischen Leistungsfähigkeit der Plattform durch eine dritte Partei, während diese auf einen breiteren kommerziellen Einsatz zusteuert.

Bureau Veritas Onshore Type Certification Ceremony for EN-156

Die für den asiatisch-pazifischen Raum entwickelte EN-156/5.0 MW wird im Windkraftprojekt Manar in Sri Lanka eingesetzt und stellt den ersten Auftrag für Windkraftanlagen im Großmaßstab dar, den Envision in diesem Land erhalten hat. Mit einer Nabenhöhe von 110 Metern und verbesserten Korrosionsschutzmaßnahmen ist die Windkraftanlage für anspruchsvolle Küstenumgebungen ausgelegt, die durch einen hohen Salzgehalt und hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet sind. Die Kombination aus internationaler Zertifizierung sowie praktischem Projekteinsatz verdeutlicht, dass bei der Plattform der Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungsbedingungen liegt, und unterstützt damit ihren Einsatz in Sri Lanka sowie anderen Märkten der Region.

Zusammen zeigen diese beiden Meilensteine bei der Zertifizierung, dass Envision weiterhin auf hohe technische Sorgfalt, unabhängige Validierung und marktspezifische Produktentwicklung setzt. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Zertifizierungsstellen und Kunden aus verschiedenen Märkten treibt Envision die Entwicklung von Windkraftanlagentechnologien voran, die Leistung, Zuverlässigkeit sowie Anpassungsfähigkeit für das sich wandelnde globale Energiesystem vereinen.

- Ende -

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/envision-energy-treibt-die-weiterentwicklung-der-globalen-windkrafttechnologie-mit-der-dnv-zertifizierung-fur-tg-pro-voran-302890915.html

28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2405926 28.09.2026 CET/CEST