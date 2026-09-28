EQS-News: EU-gefördertes Q-AID-Projekt treibt Aufbau eines Netzwerks für quantenverbesserte MRT mit ersten POLARIS-Systemen voran

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EU-gefördertes Q-AID-Projekt treibt Aufbau eines Netzwerks für quantenverbesserte MRT mit ersten POLARIS-Systemen voran



28.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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EU-gefördertes Q-AID-Projekt treibt Aufbau eines Netzwerks für quantenverbesserte MRT mit ersten POLARIS-Systemen voran

Neue POLARIS-Systeme, die quantenverbesserte metabolische MRT-Plattform von NVision, wurden am IBEC in Barcelona und an der Universität Antwerpen implementiert

Erster wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der mit 8,3 Millionen Euro dotierten europäischen Initiative zum Aufbau einer gemeinsamen Plattform für quantenverbesserte Stoffwechselbildgebung

Ulm, Deutschland / Barcelona, Spanien / Antwerpen, Niederlande, 28. September 2026 – NVision Quantum Technologies, ein Quantentechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass das von der EU finanzierte Q-AID-Projekt seine ersten beiden quantenverbesserten MRT-Systeme am Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) in Barcelona und an der Universität Antwerpen in Betrieb genommen hat. Damit tritt die auf vier Jahre angelegte Initiative in die nächste Phase ein: den Übergang von der Planung in die konkrete Umsetzung. NVision koordiniert das Q-AID-Konsortium und liefert die POLARIS-Systeme. Gleichzeitig ist das Unternehmen federführend bei der Umsetzung wichtiger Elemente, die für den Betrieb der Technologie an mehreren europäischen Standorten erforderlich sind, darunter die Entwicklung einer europäischen Lieferkette für Parahydrogen und sterile Verbrauchsmaterialien sowie die dazugehörige Software und Infrastruktur.

Die beiden präklinischen POLARIS-Systeme sind die ersten Installationen in einem europäischen Netzwerk, das Forschungsstandorte durch gemeinsame Technologie, Arbeitsabläufe, Dateninfrastruktur und Betriebsstandards miteinander verbinden soll.

Die quantenverbesserte MRT ermöglicht die Visualisierung von Stoffwechselprozessen, die mit herkömmlicher MRT nur schwer nachweisbar sind, und eröffnet damit neue Möglichkeiten, die Krankheitsaktivität zu verstehen und das Ansprechen auf die Behandlung zu überwachen. Um diese Technologie jedoch von vielversprechenden Ergebnissen in einzelnen Labors hin zu größeren multizentrischen Studien und schließlich zu klinischen Anwendungen weiterzuentwickeln, bedarf es mehr als nur eigenständiger Systeme. Forscher müssen in der Lage sein, Bildgebungsmittel konsistent herzustellen, die Technologie standortübergreifend einzusetzen und Daten zu generieren, die zwischen den Standorten aussagekräftig verglichen werden können.

Q-AID schafft diese Grundlage auf europäischer Ebene. Das mit 8,3 Millionen Euro geförderte Projekt im Rahmendes Programms „Digital Europe“ koordiniert von NVision Quantum Technologies, bringt Partner aus sieben Ländern zusammen, um eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Diese umfasst quantenverbesserte MRT-Systeme, standardisierte Workflows, KI-gestützte Datenanalysen sowie den Aufbau einer europäischen Lieferkette für kritische Materialien und Verbrauchsmaterialien. Der Ansatz steht in engem Einklang mit der „Quantum Europe“-Strategie der EU und deren Schwerpunkt, die wissenschaftliche Stärke Europas im Bereich der Quantentechnologien in eingesetzte Infrastruktur, industrielle Kapazitäten und praktische Anwendungen umzusetzen.

„Europa verfügt über eine herausragende Basis in der Quantenforschung. Nun gilt es, diese wissenschaftliche Exzellenz in konkrete Technologien und Fähigkeiten zu übersetzen, die den Weg in reale Anwendungen ebnen“, sagte Oscar Diez, stellvertretender Referatsleiter für Quantentechnologien bei der Europäischen Kommission. „Q-AID ist ein gutes Beispiel für diesen Übergang, da es die quantenverbesserte Bildgebung in Forschungseinrichtungen in ganz Europa einführt und Fachwissen sowie Infrastruktur grenzüberschreitend miteinander vernetzt.“

Die Installationen in Barcelona und Antwerpen sind die ersten beiden von vier im Rahmen von Q-AID geplanten POLARIS-Implementierungen. Sie werden das präklinische Forschungsnetzwerk des Projekts etablieren und es Forschern ermöglichen, über verschiedene Einrichtungen und Krankheitsbereiche hinweg dieselbe zugrunde liegende Plattform zu nutzen und gleichzeitig gemeinsame Methoden zu entwickeln und zu testen.

Spätere Installationen bei CEA/NeuroSpin in Frankreich und am Policlinico Gemelli in Italien werden das Netzwerk auf die klinische Forschung ausweiten. Zusammen sollen die vier Standorte die präklinische Entwicklung mit der zukünftigen klinischen Validierung in Bereichen wie der Onkologie und der Neurologie verbinden.

„Hier geht es um mehr als nur die Installation einzelner Systeme. Q-AID schafft die technische, wissenschaftliche und operative Grundlage für eine neue Generation quantenverbesserter MRT und verbindet Forschungsstandorte, gemeinsame Infrastruktur und Fachwissen, um groß angelegte, multizentrische Studien zu Krebs- und neurologischen Erkrankungen zu ermöglichen“, sagte Prof.Myriam Chaumeil, Forschungsleiterin bei NVision. „Durch die Verknüpfung präklinischer Entdeckungen mit der klinischen Umsetzung wird Q-AID die Entwicklung und Validierung von Biomarkern für die Stoffwechselbildgebung beschleunigen und die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um die quantenverbesserte MRT in die routinemäßige klinische Forschung und letztlich in die Patientenversorgung zu integrieren.“

Am IBEC baut das neue POLARIS-System auf dem bestehenden Fachwissen des Instituts im Bereich der hyperpolarisierten Bildgebung auf und erweitert dessen Möglichkeiten, den Stoffwechsel in Echtzeit zu untersuchen. Die Forschung im Rahmen von Q-AID wird Anwendungen bei Eierstockkrebs sowie die Entwicklung von „Cancer-on-Chip“-Modellen umfassen, bei denen die metabolische Bildgebung neue Einblicke in die Biologie der Erkrankung und das Ansprechen auf die Behandlung liefern könnte.

„Die hyperpolarisierte MRT ermöglicht uns einen sehr frühen Einblick in die metabolischen Veränderungen einer Erkrankung und deren Reaktion auf die Behandlung, manchmal noch bevor diese Veränderungen mit herkömmlichen Biomarkern sichtbar werden“, sagte Dr. Irene Marco-Rius, Leiterin der Gruppe „Molekulare Bildgebung für Präzisionsmedizin“ am IBEC, die diese Kompetenz seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2021 aufgebaut hat. „POLARIS wird diese Generation hyperpolarisierter Substrate schneller und zugänglicher machen und gleichzeitig Nachwuchsforschern die Arbeit mit dieser Technik ermöglichen. Im Rahmen von Q-AID werden wir Glioblastome und Eierstockkrebs untersuchen, bei denen Unterschiede im Tumorstoffwechsel wichtige Einblicke in den Krankheitsverlauf und das Ansprechen auf die Behandlung liefern könnten.“

An der Universität Antwerpen erweitert POLARIS das Bio-Imaging-Labor der Einrichtung um eine neue Kapazität für hyperpolarisierte MRT. Die Forscher planen, die Technologie bei verschiedenen Modellen neurologischer Erkrankungen anzuwenden, darunter Alzheimer, Glioblastom und Multiple Sklerose, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Verständnis des Stoffwechsels und des Ansprechens auf Therapien liegt.

„Im Bio-Imaging-Labor freuen wir uns sehr darauf, diese neue hyperpolarisierte MRT-Technologie in unsere Forschungsinfrastruktur zu integrieren. Es wird unser Verständnis dafür deutlich vertiefen, wie frühe metabolische Veränderungen neurologische Erkrankungen antreiben, und eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Bildgebungsbiomarker spielen, mit denen die Wirksamkeit neuer Therapieansätze bewertet werden kann. Zusammen mit unserer etablierten Expertise in der fortschrittlichen präklinischen MRT wird die hyperpolarisierte MRT die Bildgebungsmöglichkeiten an der Universität Antwerpen erweitern und neue Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Stoffwechsel, Struktur und Funktion ermöglichen“, sagte Daniele Bertoglio, Assistant Professor an der Universität Antwerpen.

Die verschiedenen wissenschaftlichen Programme am IBEC und in Antwerpen sind ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Durch den Einsatz derselben quantenverbesserten Bildgebungsplattform in unterschiedlichen Forschungsumgebungen und Krankheitsbereichen kann Q-AID damit beginnen, die Leistungsfähigkeit der Technologie institutionsübergreifend zu testen, anstatt sie nur für ein einzelnes Labor zu optimieren.

Die Inbetriebnahmen bedeuten daher mehr als nur die Einführung zweier neuer Forschungssysteme. Sie sind der erste konkrete Schritt in Richtung des übergeordneten Ziels von Q-AID: einer europäischen Plattform, auf der quantenverbesserte Stoffwechselbildgebung grenzüberschreitend entwickelt, verglichen und letztendlich validiert werden kann.

Über NVision Quantum Technologies

NVision ist ein Quantentechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf biomedizinischen Anwendungen und tiefgreifender Expertise in der Entwicklung und Kontrolle der Quanteneigenschaften organischer Moleküle. Dieser Ansatz bildet die Grundlage sowohl der quantenverbesserten MRT-Plattform POLARIS, die Echtzeit-Messungen von Stoffwechselprozessen auf Standard-MRT-Systemen ermöglicht, als auch der Quantencomputing-Plattform Photonic Integrated Quantum Circuits (kurz PIQC, gesprochen „Pixie“). Gemeinsam helfen diese Fähigkeiten, die Lücke zwischen dem Verständnis von Krankheiten und der Entwicklung wirksamer Therapien zu schließen. NVision wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ulm. Zu den Investoren zählen Playground Global, Entrée Capital, Matterwave/b2venture, Lauder Partners, Pathena Investments, die Europäische Investitionsbank und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter nvision-quantum.com.

Über Q-AID

Q-AID (Quantum-enhanced and AI-powered metabolic MRI Diagnostics) ist ein vierjähriges Projekt mit einem Volumen von 8,3 Millionen Euro, das im Rahmen des „Digital Europe“-Programms der Europäischen Union gefördert wird und von April 2025 bis März 2029 läuft. Das von NVision Quantum Technologies koordinierte Projekt bringt Partner aus sieben europäischen Ländern zusammen, um quantenverbesserte metabolische MRT mit künstlicher Intelligenz und einer gemeinsamen Forschungsinfrastruktur zu kombinieren. Q-AID umfasst präklinische Forschung, zukünftige klinische Validierung, Daten- und Softwareentwicklung sowie die Lieferketten, die erforderlich sind, um eine breitere Einführung der hyperpolarisierten MRT in ganz Europa zu unterstützen.

Ansprechpartner im Unternehmen: Medienkontakt: Leah Wiedenmann Dr. Cora Kaiser, Catherine Featherston NVision Quantum Technologies MC Services AG leah.wiedenmann@nvision-quantum.com nvision@mc-services.eu

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