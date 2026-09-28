EQS-News: Novogenia AG veröffentlicht Emittentenbericht zum ersten Halbjahr 2026 und treibt strategische Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft voran

EQS-News: Novogenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Novogenia AG veröffentlicht Emittentenbericht zum ersten Halbjahr 2026 und treibt strategische Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft voran



28.09.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Novogenia AG veröffentlicht Emittentenbericht zum ersten Halbjahr 2026 und treibt strategische Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft voran

München, 28. September 2026 - Die Novogenia AG (Börsenkürzel: 7V0, ehemals Darwin AG), ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Humangenetik und Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte, hat heute den Emittentenbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen auf verschiedenen Investoren- und Branchenkonferenzen präsent sein.

Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG, kommentierte: „Die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 entsprach nicht in allen Geschäftsbereichen unseren Erwartungen, so dass wir unsere ambitionierten Wachstumspläne noch nicht realisieren konnten. Erfreulich sind aber die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positive Entwicklung in unserem Kerngeschäft mit genetischen Analysen und personalisierten Gesundheitsprodukten und eine deutliche Senkung unserer Kostenbasis. Wir haben wichtige Fortschritte bei neuen Produkten und innerhalb unserer strategischen Partnerschaften erzielt. Hier haben wir die Weichen für wichtige und innovative Produkteinführungen im zweiten Halbjahr gelegt. Parallel arbeiten wir daran, die Auswirkungen von Änderungen der Algorithmen digitaler Plattformen, die zahlreiche Marktteilnehmer betreffen, auf unseren Vertriebskanäle zu reduzieren sowie unsere Kosten sinnvoll zu steuern und zu senken. Damit wollen wir die positive Entwicklung unseres Kerngeschäfts weiter vorantreiben und unsere Position im wachsenden Markt für personalisierte Prävention und Gesundheit stärken.“



Finanz- und Unternehmensentwicklung

Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 bei EUR 25,7 Mio. (Vorjahr: EUR 26,5 Mio.), was einem Rückgang von 7 % entspricht. Dies war insbesondere auf niedrigere Volumina im Geschäftsbereich Pharma- und Medizinproduktehandel auf Grund von regulatorischen Änderungen zurückzuführen, wohingegen der Geschäftsbereich genetische Analysen und darauf basierender personalisierter Produkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine positive Umsatzentwicklung aufwies.

Die im ersten Halbjahr 2026 erzielten Kosteneinsparungen bei Material, Personal und sonstigen betrieblichen Aufwendungen führten zu einer operativen Ergebnisverbesserung von rund EUR 2,7 Mio. Aufgrund des Rückgangs der sonstigen betrieblichen Erträge, welche im Vorjahreszeitraum durch Sondereffekte stark erhöht waren, spiegelte sich dieser Fortschritt jedoch nur teilweise im operativen Ergebnis (EBIT) wider, das sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,1 % auf EUR -4,7 Mio. verbesserte.

Das Konzernergebnis lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR -2,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.) nachdem im Vorjahr insbesondere ein deutlich höheres Finanzergebnis zu einem positiven Konzernergebnis von 2,0 Mio. EUR beigetragen hatte.

Der Novogenia-Konzern verfügte zum 30.06.2026 über Wertpapiere und liquideMittel in Höhe von EUR 39,8, Mio. (Vorjahr: EUR 71,9 Mio.) und ist und ist damit weiterhin finanziell solide aufgestellt, um die weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

Im ersten Halbjahr 2026 hat Novogenia wichtige strategische Fortschritte erzielt und die Grundlage für die weitere internationale Skalierung des Geschäftsmodells geschaffen. Die Zusammenarbeit mit 10X Health Systems wurde durch die Weiterentwicklung der gemeinsamen Produktpipeline intensiviert; mit der Einführung des erweiterten Methylierungstests MGT Plus in den USA wurde ein weiteres neues Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht.

Gleichzeitig wurden gemeinsam mit G42 in Abu Dhabi wesentliche Vorbereitungen für den Markteintritt im arabischen Raum vorangetrieben, darunter die Anpassung der Produkte an lokale Anforderungen sowie die Vorbereitung einer Halal-Zertifizierung.

Darüber hinaus hat Novogenia mit dem Start der Vermarktung des Multi-Cancer Check das Angebot im Bereich der medizinischen Prävention erweitert und mit der neuen Software-Plattform für NovoDaily die technologische Basis für effizientere Produktentwicklungen und schnellere Durchlaufzeiten geschaffen.

Parallel dazu wurde mit dem Bau des neuen Firmengebäudes in Hallwang bei Salzburg begonnen, das künftig moderne Labor- und Produktionskapazitäten sowie Raum für Forschung und Entwicklung bieten wird. Die Fertigstellung des mehr als 9.300 Quadratmeter umfassenden Standorts ist für Anfang 2028 geplant.

Die auf der Hauptversammlung 2026 beschlossene Umfirmierung von Darwin AG in Novogenia AG wurde im Juli 2026 umgesetzt. Mit der einheitlichen Markenführung unter Novogenia stärkt das Unternehmen seine Sichtbarkeit, vereinfacht die Kommunikation gegenüber Kunden und Investoren und unterstreicht die strategische Weiterentwicklung der Gruppe.



Novogenia zeigt Präsenz auf internationalen Bühnen

Vertreter des Vorstands werden in den kommenden Monaten an ausgewählten Konferenzen teilnehmen.



29. September 2026

5. Zürcher Investorentag

Felix Bausch, CIO, wird am 5. Zürcher Investorentag teilnehmen und Novogenia im Austausch mit Investoren und Kapitalmarktteilnehmern vertreten.

20.-22. Oktober 2026

Abu Dhabi Future Health Summit

Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO, wird am Abu Dhabi Future Health Summit die personalisierten Gesundheitslösungen von Novogenia erstmals im arabischen Raum vorstellen den Produktlaunch im arabischen Markt begleiten.

22. Oktober 2026

ART 2026: ODDO BHF Autumn Round Table

Felix Bausch, CIO, wird am ODDO BHF Autumn Round Table 2026 teilnehmen und Novogenia im Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten vertreten.

23.-25. November 2026

Eigenkapitalforum 2026

Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO, und Felix Bausch, CIO, werden am Eigenkapitalforum 2026 teilnehmen und Novogenia im Austausch mit Investoren, Analysten und weiteren Kapitalmarktteilnehmern vertreten.

Über die Novogenia AG

Die „Novogenia Gruppe“ (d.h. Novogenia AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Novogenia agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Novogenia Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag

Kontakt



Brienner Str. 7

80333 München

Tel: +49 89 - 20 500 450

investor.relations@novogenia.com Novogenia AGBrienner Str. 780333 MünchenTel: +49 89 - 20 500 450

MC Services AG

Katja Arnold, Dr. Fotini Vogiatzi

Tel.: +49 89 - 210 228-0

novogenia@mc-services.eu

MedienkontaktMC Services AGKatja Arnold, Dr. Fotini VogiatziTel.: +49 89 - 210 228-0

28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2405810 28.09.2026 CET/CEST