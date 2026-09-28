EQS-News: NZWL lädt zum Webcast am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr ein – Unternehmensvorstellung und neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Fokus
EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL lädt zum Webcast am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr ein – Unternehmensvorstellung und neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Fokus
28.09.2026 / 09:00 CET/CEST
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NZWL lädt zum Webcast am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr ein – Unternehmensvorstellung und neue 9,875% Anleihe 2026/2031 im Fokus
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Leipzig, 28. September 2026 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, lädt alle Interessenten am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr zu einem Webcast ein. Im Rahmen dieser virtuellen Veranstaltung wird das Management das Unternehmen vorstellen und über die neue Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) informieren. Die Anmeldung zum Webcast ist unter diesem LINK möglich.
Die neue Anleihe 2026/2031 hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 9,875 % p. a. verzinst. Die Emission erfolgt über ein öffentliches Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027, ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Das öffentliche Umtauschangebot läuft bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr. Parallel können interessierte Anleger die neue Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke der NZWL unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Der Emissionserlös ist insbesondere für Investitionen in Wachstum und neue Produkte im Bereich der Hybrid- und alternativen Antriebe sowie der E-Mobilität vorgesehen.
Eckdaten der Anleihe 2026/2031
|Emittentin
|Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
|Emissionsvolumen
|Bis zu 15 Mio. Euro
|ISIN / WKN
|DE000A5GS6J0 / A5GS6J
|Kupon
|9,875 % p.a.
|Ausgabepreis
|100 %
|Stückelung
|1.000 Euro
|Umtauschprämie
|20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
|Umtauschfrist
|23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
|Zeichnungsfrist
|23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
|Valuta
|29. Oktober 2026
|Laufzeit
|5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
|Zinszahlung
|Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
|Rückzahlungstermin
|29. Oktober 2031
|Rückzahlungspreis
|100 %
|Status
|Nicht nachrangig, nicht besichert
|Sonderkündigungsrechte der Emittentin
|Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
|Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
|Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
|Anwendbares Recht
|Deutsches Recht
|Prospekt
|Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
|Börsensegment
|Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
|Financial Advisor
|Lewisfield Deutschland GmbH
|Bookrunner
|Quirin Privatbank AG
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: +49 (0)211 17804720
E-Mail: linh.chung@ir4value.de
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
|Ostende 5
|04288 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 34297 85 202
|Fax:
|+49 34297 85 302
|E-Mail:
|gf.sekretariat@nzwl.de
|Internet:
|www.nzwl.de
|ISIN:
|DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0
|WKN:
|A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900W3LYB3HMJ1FV68
|EQS News ID:
|2402482
|Ende der Mitteilung
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