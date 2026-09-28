EQS-News: Predictiv AI schließt Flottenmanagement-Einführung für die Vereinten Nationen nach gewonnener Ausschreibung ab

Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Öffentliche Ausschreibung

Predictiv AI schließt Flottenmanagement-Einführung für die Vereinten Nationen nach gewonnener Ausschreibung ab



28.09.2026 / 08:00 CET/CEST

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SHIFT AI liefert eine durchgängige Flottenmanagement-Lösung aus vernetzter Hardware, Cloud-Software, Installation, Schulung, Berichtswesen und operativer Unterstützung für teilnehmende Organisationen und nationale Programme in Burundi

TORONTO, ON / 28. September 2026 / Predictiv AI Inc. (CSE:PAI) (FWB:7IT) (das "Unternehmen" oder "Predictiv AI") freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Einführung seiner Flotten- und Asset-Management-Plattform SHIFT AI für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ("UNDP") in Burundi bekannt zu geben, nachdem Shift Technologies Canada Inc. ("SHIFT") in einem wettbewerblichen Vergabeverfahren des UNDP ausgewählt wurde.

Von der Fahrzeugortung zur Flottenintelligenz

Das UNDP suchte eine integrierte Lösung, um die Transparenz über Fahrzeugbetrieb, Kraftstoffverbrauch, Auslastung, Fahrerverhalten und Wartungsbedarf zu verbessern. Ziel war es, Flottendaten in Echtzeit zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Kraftstoffverschwendung und Ausfallzeiten zu reduzieren, die vorbeugende Wartung zu stärken und die Verwaltung der Flottenanlagen über deren Lebenszyklus hinweg zu verbessern.

SHIFT AI führt Fahrzeug-, Fahrer- und Betriebsinformationen in einer zentralen Plattform zusammen und verschafft Flottenverantwortlichen einen besseren Überblick darüber, wie die Fahrzeuge genutzt werden und welche Leistung sie erbringen.

Die Lösung umfasst:

Fahrzeugstandort, -status und Fahrtenüberwachung in Echtzeit;

Analysen zu Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffnutzung;

Fahrzeugauslastung und historische Flottendaten;

Motor- und CAN-Bus-Diagnose;

Fahreridentifikation und Verhaltensüberwachung;

Geofencing und konfigurierbare Benachrichtigungen;

Vorbeugende Wartung und Diagnoseberichte;

Berichte zu Flottenleistung und Nachhaltigkeit;

Zentrale Dashboards und Benutzerverwaltung; und

Hardware, Konnektivität, Installation, Inbetriebnahme, Schulung und laufender technischer Support.

Gewonnen in einem wettbewerblichen Vergabeverfahren des UNDP

SHIFT wurde in einem formellen wettbewerblichen Vergabeverfahren des UNDP ausgewählt, in dem technische Anforderungen, Qualifikationen der Anbieter und die Fähigkeit zur Erfüllung der Projektanforderungen bewertet wurden.

Der erfolgreiche Abschluss des Projekts verschafft Predictiv AI eine weitere internationale Referenzinstallation für SHIFT AI und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, sich um integrierte Hardware- und Software-Projekte zu bewerben und diese innerhalb der technischen, sicherheitsbezogenen und operativen Anforderungen einer großen internationalen Organisation umzusetzen.

"Dieses wettbewerbliche Vergabeverfahren für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zu gewinnen und erfolgreich abzuschließen, ist ein wichtiger Meilenstein für SHIFT AI", sagte Sana Srithas, Chief Operating Officer von Predictiv AI. "Das UNDP benötigte mehr als reine Fahrzeugortung. Wir haben die komplette Lösung geliefert – Hardware, Konnektivität, Software, Installation, Schulung, Berichtswesen und laufenden Support – in einer einzigen integrierten Plattform. Diese Einführung zeigt die Fähigkeit von SHIFT AI, diese Leistung in einem internationalen institutionellen Umfeld zu erbringen."

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Über Predictiv AI Inc.

Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung vertikaler KI-Anwendungen für definierte Branchen konzentriert. Die Produkte des Unternehmens sind auf Flottenbetrieb und Kommunikation ausgerichtet und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai.

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Suman Pushparajah

Chief Executive Officer & Director

416-388-8886

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