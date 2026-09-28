EQS-News: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

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Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.



28.09.2026 / 13:50 CET/CEST

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Für das Gesamtjahr 2026 wird für das Rx-Geschäft in Deutschland nun ein Umsatz von EUR 730 bis 760 Millionen erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose von EUR 680 bis 720 Millionen.

Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 wurde von bislang 15% bis 17% auf 16% bis 18% angehoben.

Die Jahresprognose für das Non-Rx-Wachstum und die bereinigte EBITDA-Marge bleibt unverändert.

Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat heute zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben.

Die Anhebung basiert auf der anhaltend starken Dynamik der Rx-Umsätze in Deutschland, die nach vorläufigen Berechnungen im September um 51% bzw. im dritten Quartal um 56% gegenüber den entsprechenden Vorjahreszeiträumen gestiegen sind. Der September erwies sich als starker Monat, obwohl die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, als der aktuelle Rx-Bonus eingeführt wurde, hoch war. Das Unternehmen wird die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 29. Oktober 2026 mit seinem Zwischenbericht veröffentlichen.

„Unser Wachstum wird durch eine hohe Kundenzufriedenheit gestützt: Der e-Rx-NPS steigt weiter und lag im August mit 80 Punkten sechs Punkte über dem Vorjahreswert“, sagte Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.

Während die Rx-Umsätze in Deutschland während des gesamten Quartals auf hohem Niveau blieben, erholten sich die Non-Rx-Umsätze nach einem schwächeren Juli im August und September spürbar. Basierend auf den vorläufigen Zahlen lag die bereinigte EBITDA-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals und profitierte dabei von anhaltenden operativen Skaleneffekten.

Die aktualisierte Prognose für 2026 lautet wie folgt:

Konzernumsatzwachstum von 16% to 18% (zuvor: 15% to 17%).

Non-Rx Umsatzwachstum von 10% to 12% (unverändert).

Rx-Umsätze in Deutschland werden nun voraussichtlich zwischen EUR 730 und 760 Millionen erreichen, entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51% (zuvor: EUR 680 bis 720 Millionen, Wachstum von 35% bis 43%).

Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% bestätigt (unverändert).

Redcare Pharmacy wird am 29. Oktober 2026 die Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen und die vierteljährliche Telefonkonferenz abhalten.

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Ausstehende Veröffentlichungen und Events.

Datum Veröffentlichung / Event 29. Oktober 2026 Zwischenmitteilung Q3 2026 4. März 2027 Geschäftsbericht 2026

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investors@redcare-pharmacy.com

Pressekontakt:

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press@redcare-pharmacy.com

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Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.

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