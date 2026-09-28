EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden

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SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden



28.09.2026 / 15:11 CET/CEST

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SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden

Salzgitter (Deutschland), 28. September 2026 – SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat einen Festauftrag mit einem vereinbarten Nettoumsatzvolumen von rund 6 Millionen Euro im Servicesegment erhalten. Gegenstand des Auftrags ist die Ertüchtigung von unseren Systemen für einen erweiterten Einsatz eines europäischen Tier-1-Kunden, der diese vorwiegend für missionskritische Verteidigungsanwendungen in Europa nutzt. Der gewonnene Auftrag erhöht die Visibilität der erwarteten Gesamtleistung sowie des Auftragsabwicklungsprofils von SMAG.

Der Vertrag unterstreicht erneut die Fähigkeit von SMAG, die Sales-Pipeline schrittweise in Festaufträge zu überführen. Der gesamte Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 1,4 Mrd. EUR. Darüber hinaus führt SMAG fortgeschrittene Gespräche über weitere Vertragsabschlüsse und wird hierüber zu gegebener Zeit informieren.

Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der SMAG Mobile Antenna Masts AG: „Dieser Auftrag verdeutlicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit im Servicebereich, Systeme über smarte Upgrades für neue Herausforderungen zu ertüchtigen und unterstreicht auch in diesem Segment das enorme Wachstumspotential der kommenden Jahre.“

Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Informationen zum Kunden bekannt gegeben werden.



ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG Windmühlenbergstraße 20-22 38259 Salzgitter Deutschland E-Mail: ir@smag.de Internet: https://www.smag.de/ ISIN: DE000A42FR12 WKN: A42FR1 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028 EQS News ID: 2406414

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